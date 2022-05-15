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  4. Doğa yürüyüşü yaparken engerek yılanıyla karşılaştı! Hastanelik oldu

Doğa yürüyüşü yaparken engerek yılanıyla karşılaştı! Hastanelik oldu

15.05.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan bir kişi dehşeti yaşadı. Yürüyüş yaptığı sırada engerek yılanı tarafından ısırılan kişi, hastanede tedavi altına alındı.

Doğa yürüyüşü yaparken engerek yılanıyla karşılaştı! Hastanelik oldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan şahsı engerek yılanı ısırdı.

Yüksekova ilçesine bağlı Bölük köyünün 3 bin 300 rakımlı Çatalkaya mezrasına bir grup arkadaş doğa gezisine çıktı. Doğa yürüyüşü için çıktıkları yüksek rakımlı tepede engerek yılanı tarafından ısırılan bir kişi için arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Bunun üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, uzun uğraşlar sonucu bölgeye ulaşmayı başardı. Yerde yatan vatandaşa müdahale eden ekipler, gerekli tedavileri uyguladıktan sonra ambulansa alarak hastaneye ulaştırdı. İsmi açıklanmayan doğaseverin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)

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Hakkari
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