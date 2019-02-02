HABER

Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi bulundu 

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 12:58 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'ın Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü kenarında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi, jandarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla bulundu.

Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi bulundu 

Erkan BAY/AĞIN (Elazığ), (DHA)- ELAZIĞ'ın Ağın ilçesindeki Keban Baraj Gölü kenarında doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi, jandarma ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla bulundu.
Ağın'a bağlı Saraycık köyünde, Keban Baraj Gölü kenarında dün akşam saatlerinde doğa yürüyüşüne çıkan 4 gençten haber alınamayınca yakınları, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Keban ve Ağın İlçe Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler, gençleri bulmak arama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların sonucunda gençler, Ağın'a bağlı Denizli köyü yakınlarında bulundu. Soğuk hava nedeniyle üşüyen gençlere, jandarma ekipleri yelek giydirerek ısınmalarını sağladı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen gençler, evlerine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Doğa yürüyüşü yaparken kaybolan 4 kişi bulundu

PARTNEREski usul çıkma teklifi!Eski usul çıkma teklifi!
Eniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyorEniştesini okul bahçesinde öldüren kadın hizmetlinin sorgusu sürüyor
Atatürk Havalimanı’nda "manda boynuzu" operasyonuAtatürk Havalimanı’nda "manda boynuzu" operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

Savaş gemileri korumasında ilerliyor! 9. parsel tamamen tarandı

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

İmamoğlu'nun iddiasına, Selçuk Bayraktar'dan yalanlama

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Dilmen'den Tolgay Arslan sözleri

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Survivor'da flaş değişiklik! Yeni sunucu kim oldu?

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk tır şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

Facianın görüntüleri ortaya çıktı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

Kadıköy'de cani annenin ifadesi şoke etti

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ordu'da skandal olay! Babası, 4 yaşındaki çocuğa silahla ateş ettirdi

Ordu'da skandal olay! Daha 4 yaşında...

Bebeğinin cenazesini Adli Tıp'a kucağında taşıdı

Günün en acı fotoğrafı

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.