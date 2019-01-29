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Doğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 14:11 | Son Güncelleme

KONYA'nın Hadim ilçesindeki Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kahrıman (44), döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu.

Doğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu

Hasan DÖNMEZ- Cengiz ÖZCAN/HADİM (Konya), (DHA) - KONYA'nın Hadim ilçesindeki Geyik Dağları'nda yürüyüşe çıkan Hasan Hüseyin Kahrıman (44), döküntü halindeki kireç taşlarında fosil kabukları buldu. Fosillerin izini süren Kahrıman, 2 bin 700 rakımda fosil yatağına ulaştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer laboratuvar ve mikroskobik incelemelerinde, elde edilen bulguların 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu saptadı.
Hadim'de 6 yaşından bu yana dağlarda gezen evli ve 1 çocuk babası Hasan Hüseyin Kahrıman, geçen yıl Haziran ayında, ilçeye bağlı Eğri Göl mevkisinde doğa yürüyüşüne çıktı. Kahrıman yürüyüş sırasında kireç taşlarında döküntü halinde fosil kabukları buldu. Hasan Hüseyin Kahrıman, fosillerden aldığı numune ve fotoğrafları, Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sacit Özer'e gönderdi.
98 MİLYON YILLIK FOSİL YATAĞI KEŞFEDİLDİ
Prof. Dr. Sacit Özer, yaptığı laboratuvar ve mikroskobik incelemelerde elde edilen bulguların, 98 milyon yıllık 'Rudist' adı verilen deniz canlısı fosili olduğunu belirledi. Fosillerin iki kavkılı(kabuklu) canlılara ait olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sacit Özer, ''Geyik Dağı'nın doğu yamacında, yaklaşık 2 bin 700 metre yükseklikte yeni bir fosilli lokalite saptanmıştır. Fosiller kavkılarındaki kanallı yapısıyla ilginç görünümler sunan 'Rudist' adı verilen ve 98 milyon sene evvel yaşamış olan iki kavkılı canlılara ait kalıntılardır. Hadim çevresinde ve Orta Toroslar'da ilk kez Geyik Dağı'nda bulunmuştur'' dedi.
'BULGULAR ÇOK ÖNEMLİ'
Bulunan fosillerin bilim dünyası açısından da önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özer, şunları söyledi:
''Orta Toroslar'daki, bilimsel açıdan bu bulgunun tanıtılması için girişimlerde bulunulmuştur. Bulguyla ilgili makale hazırlanmış ve dünyanın en saygın jeoloji dergilerinden birine gönderilmiştir. Ayrıca, 28 Ocak- 1 Şubat 2019 tarihlerinde Ankara ODTÜ konferans salonlarında yapılacak olan '72'nci Uluslararası Türkiye Jeoloji Kurultayı'nda bildiri olarak sunulacaktır. Böylece Hadim ve dolayısıyla Geyik Dağı'nın adı bilimsel ortamda tanıtılmış olacaktır. Sosyal açıdan bu bulgu değerlendirilebilir. Geyik Dağı'na yapılacak olan doğa yürüyüşleri kapsamına bu fosilli lokalite dahil edilerek geziye ilginç bir konum kazandırılabilir. Bu aşamada doğa dostu ve çalışmalarımda yardımlarını esirgemeyen Hasan Hüseyin Kahrıman'dan destek alınmalıdır. Bu vesileyle Hadim'in tanıtılmasına yönelik yeni girdiler sağlanmış olacaktır. Hadimli üst düzey yöneticilere uygun bir mekanda bu fosillerin sergileneceği bir müze oluşturmaları önerilebilir."
DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BULDU
Fosilleri doğa yürüyüşünde bulan Hasan Hüseyin Kahrıman ise sık sık dağlara çıkıp uzun süre orada kalarak yaşamını sürdürdüğünü belirtti. Fosilleri geçen Haziran ayında yaptığı doğa yürüyüşü sırasında bulduğunu anlatan Kahrıman, şunları dedi:
''Haziran ayında Eğri göl tarafına yaptığımız doğa yürüyüşünde, döküntü halindeki kireç taşlarında bol miktarda fosil kavkıları gördüm. Fosillerin fotoğraflarını çektim ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nde öğretim üyesi Prof. Dr. Sacit Özer'e gönderdim. Sacit Bey, Hadim, Bolat ve Taşkent civarında jeolojik araştırmalar yapmış ve bölgeyi tanıyan bir bilim insanıydı. Daha önceki yıllarda bu fosilleri gördüğünü ve kendi uzmanlık alanına ait Rudist fosilleri olduğunu belirtti. Ayrıca jeolojik yaş olarak bugüne kadarki incelemelerinde Hadim dolaylarında böyle bir yaşı verecek fosil bulunmadığını belirtti. Ancak bunların döküntü olduğunu ve büyük olasılıkla Geyik Dağı'ndan geldiğini söyledi.''
Prof. Dr. Sacit Özer'in yönlendirmesiyle Eğri Göl'den başlayıp yaklaşık 4 saat süren yürüyüşle Geyik Dağı'nın doğu yamacında 2 bin 700 metre yüksekliğe çıktığını anlatan Kahrıman, ''2 bin 700 metre yüksekliğe ulaştığımda fosil yatağını buldum. Yine fotoğraflar çekip, fosil ve kaya parçalarından örnekler alıp, Sacit Bey'e gönderdim. Sacit Bey, yaptığı laboratuvar ve mikroskop çalışmaları sonucunda Hadim bölgesi için yeni bir fosil yatağının keşfedildiğini söyledi" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Doğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı bulduDoğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı bulduDoğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı bulduDoğa yürüyüşünde, 98 milyon yıllık deniz canlısı fosil yatağı buldu

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