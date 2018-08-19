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Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 19:41 | Son Güncelleme

Doğa yürüyüşünde ayağı kırılan kişi askeri helikopterle kurtarıldı

Uludağ'da doğa yürüyüşü yaparken ayağı kırılan kişi, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın eteklerindeki kırsal Balaban Mahallesi'den Uludağ'a yürüyüşe çıkan 19 kişilik grupta yer alan Hayrullah Zülfikar (52), Kanlıgöz mevkisinde dengesini kaybederek düştü.

Gruptakilerin yardım istemesi üzerine olay yerine AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, bölgenin sarp ve kayalık olması sebebiyle helikopter talep etti.

Eskişehir'den sevk edilen askeri kurtarma helikopteri, yaralıyı olay yerinden alarak Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Sağ ayak bileğinde kırık tespit edilen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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AFAD askeri helikopter düşme kurtarılma Uludağ

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