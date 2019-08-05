Doğa yürüyüşünde çaya düşüp, boğuldu

Mithat ABAKAN/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 15 kişilik grupla doğa yürüyüşüne çıkan Mahir Zümrütyaprak (66) düştüğü Alara Çayı'nda kayboldu. Zümrütyaprak'ın cansız bedeni bu sabah düştüğü yerin 300 metre ilerisinde bulundu.

İlçeye bağlı Alara Mahallesi'ne trekking yapmak için giden 15 kişilik gruptan Mahir Zümrütyaprak, dün saat 17.00 sıralarında dengesini kaybederek Alara Çayı'na düştü. Akıntıya kapılan Zümrütyaprak, suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timi, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) Özel Timi-8, Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve İHH ekipleri sevk edildi. Dün akşam saatlerine kadar yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Bu sabah erken saatlerde tekrar arama çalışmalarına başlayan ekipler, Mahir Zümrütyaprak'ın cansız bedenini, düştüğü yerden 300 metre uzaklıkta dipte buldu. Zümrütyaprak'ın sudan çıkarılan cansız bedeni, en yakın karayoluna ulaşmak için yaklaşık 800 metrelik sarp ve dağlık araziden ekipler tarafından güçlükle çıkarıldı. Mahir Zümrütyaprak'ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

