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Doğa yürüyüşünde iki kayanın arasına sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 20:06 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı esnada iki kayanın arasına sıkışan bir kişi 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Eğrigöz köyü İkitaş Kanyonu mevkisine doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir grubu getiren şoför Osman Ateş, grup yürüyüşe çıktıktan sonra kendi başına doğa yürüyüşü yapmaya karar verdi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde doğa yürüyüşü yaptığı esnada iki kayanın arasına sıkışan bir kişi 3 saatlik arama sonucu, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından bulunarak kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emet ilçesi Eğrigöz köyü İkitaş Kanyonu mevkisine doğa yürüyüşü yapmak isteyen bir grubu getiren şoför Osman Ateş, grup yürüyüşe çıktıktan sonra kendi başına doğa yürüyüşü yapmaya karar verdi. Yaklaşık 50 metrelik derinlikteki alana doğru inen Ateş, iki kayanın arasına sıkışınca cep telefonuyla 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Ekipler ihbarı alır almaz harekete geçti. Jandarma ve Kütahya AFAD ekipleri yaklaşık 3 saat süren arama sonucu Osman Ateş’i halat vasıtasıyla sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ateş’in sağlık durumunun iyi olduğu ve olaydan dolayı büyük kouku yaşadığı bildirildi.

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