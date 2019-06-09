HABER

Doğa yürüyüşünde kaybolan İsveçli, 4 saat sonra bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 22:16 | Son Güncelleme

MUĞLA’nın Datça ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İsveçli Marcel Emil Tshudin (75), yaklaşık 4 saat sonra jandarma tarafından bulundu.

Doğa yürüyüşünde kaybolan İsveçli, 4 saat sonra bulundu

Mehmet ÇİL/DATÇA, (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Datça ilçesinde, doğa yürüyüşü yaparken kaybolan İsveçli Marcel Emil Tshudin (75), yaklaşık 4 saat sonra jandarma tarafından bulundu.
Datça’da yerleşik olarak yaşamını sürdüren Tschudin saat 15.00 sıraları evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Kendisinden üç saat süreyle haber alamayan ailesi, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek, kayıp ihbarında bulundu. Polis arama çalışmalarını başlatırken, olayla ilgili jandarmayı da bilgilendirdi. Jandarma ekipleri de arama çalışmalarına katılırken, yaşlı adamın, ilçe merkezine 10 kilometre mesafede Karaköy Mahallesi dağlık alanda doğa yürüyüşleri yaptığı belirlendi. Bu bölgede arama çalışmalarını yoğunlaştıran jandarma, saat 19.00 sıraları yaşlı adamı Karaköy Mahallesi Körmen limanı patika kayalıklarında buldu. Tek başına doğa yürüyüşüne çıktığı öğrenilen Tshudin'in, yolunu şaşırınca ters yöne gittiği öğrenildi. Susuzluktan bitap düşen Marcel Emil Tschudin’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Doğa yürüyüşünde kaybolan İsveçli, 4 saat sonra bulundu

Soylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıtSoylu'dan Trabzon'daki protestolara yanıt
Tekirdağ’daki kazadan acı haber: 1 ölüTekirdağ’daki kazadan acı haber: 1 ölü
Tokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralıTokat'ta otomobil dereye uçtu: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.