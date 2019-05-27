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Doğa yürüyüşünde kaybolan kadınları jandarma kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2019 12:47 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybedip, mahsur kalan 3 kadın, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Doğa yürüyüşünde kaybolan kadınları jandarma kurtardı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, yürüyüşe çıktıkları Göynük Kanyonu'nda yollarını kaybedip, mahsur kalan 3 kadın, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Antalya merkezden doğa yürüyüşü amacıyla Kemer'e gelen Yurdanur T. (34), Esra Y. (27) ve Meltem A. (29), dün saat 10.00 sıralarında, Göynük Kanyonu yakınlarında araçlarını bırakarak, Göynük Yaylası'na doğru yürüyüşe çıktı. Kadınlar, dönüşte yollarını kaybedince bölgede mahsur kaldı. Kadınların saat 18.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, yardım istemesinin ardından Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma Timi (JAK) ve yerli rehberler Kemer Doğa Yürüyüşçüleri Grubu'ndan Mustafa Duran ile Raci Yılmaz eşliğinde yola çıktı. Ekipler, kayıp kadınlara saat 21.30'da ulaştı. Sağlık durumlarının iyi olduğu anlaşılan Yurdanur T., Esra Y. ve Meltem A., ekipler eşliğinde yaklaşık 2 saatlik yürüyüşün ardından Göynük Kanyonu'na getirildi. Yol boyunca akreplerle karşılaşan ekipler, zorlu yürüyüşü tamamladı.

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Doğa yürüyüşünde kaybolan kadınları jandarma kurtardı

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