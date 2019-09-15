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Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 21:03 | Son Güncelleme

BURSA'da arkadaşı N.C.B.

Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardı

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da arkadaşı N.C.B. ile ormanlık alanda yürüyüş yaptığı sırada tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlanan E.B., Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda meydana geldi. Arkadaşı N.C.B. ile ormanda doğa yürüyüşüne çıkan E.B., Kanlı Gölet olarak da bilinen Balıklıdere mevkisine geldiğinde tansiyonunun yükselmesi nedeniyle rahatsızlandı. Arkadaşını bulunduğu alandan çıkaramayan N.C.B., durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, sarp arazide mahsur kalan E.B. ile arkadaşı N.C.B.'ye ulaşarak bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 arkadaş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Doğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardıDoğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardıDoğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardıDoğa yürüyüşünde rahatsızlanan kişiyi JAK timi kurtardı

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