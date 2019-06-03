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Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.06.2019 22:30 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı.

Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı

Haci BOZKURT/GERGER (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan (37), dengesini kaybederek uçurumdan yuvarlandı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen AFAD ekiplerinin kurtardığı Erdoğan hastaneye kaldırıldı.
Olay, akşam saatlerinde Gerger ilçesinde meydana geldi. Kayalık arazide arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan Mehmet Garip Erdoğan, bir anda dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Erdoğan'ın düştüğünü gören arkadaşları AFAD ve jandarma ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile kurtarılan Erdoğan, olay yerinde hazır bekleyen ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ağır yaralanan Erdoğan, burada yapılan müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Doğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandıDoğa yürüyüşünde uçurumdan düşen kişi ağır yaralandı

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