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Doğa yürüyüşünde yılanın soktuğu kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 10:25 | Son Güncelleme

Doğa yürüyüşünde yılanın soktuğu kişi kurtarıldı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde doğa yürüyüşü için gittiği Müflisdere Kanyonu'nda yılan sokması sonucu yaralanan kişi, AKUT Kocaeli, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, dün Müflisdere Kanyonu'na giden Metin K'yi yaklaşık 1,5 kilometre yürüdükten sonra yılan soktu.

Yaralıyı bulunduğu yerden geri taşıyamayan arkadaşları, durumu AKUT Kocaeli, AFAD ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, şoka giren yaralıyı ip köprüsü kurup sedyeye aldı.

Zorlu parkurda yaklaşık 1,5 kilometre sedyeyle taşınan yaralı, sağlık personeline teslim edildi.

Yaralı Metin K, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Başiskele Doğa yürüyüşü Kocaeli Müflisdere Kanyonu Yılan sokması

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