HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Doğa yürüyüşüne çıktı, 4 gündür haber alınamıyor!

Doğa yürüyüşüne çıktı, 4 gündür haber alınamıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 19:55 | Son Güncelleme

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tatil yaptıkları tesisten yürüyüş yapacağını belirterek ayrılan Mustafa Demirci'den (44), 4 gündür haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve gönüllülerce başlatılan Demirci'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Doğa yürüyüşüne çıktı, 4 gündür haber alınamıyor!

Muratdağı Termal Turizm Tesisleri'ndeki Kıcıroğlu Yaylası'nda ailesiyle birlikte tatil yapan Mustafa Demirci, geçtiğimiz hafta Perşembe günü saat 08.00 sıralarında babası Ahmet Demirci'ye yaylada yürüyüşe çıkacağını söyleyerek, tesisten ayrıldı. Geç saate kadar oğlundan haber alamayan Ahmet Demirci, oğlunun bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma, AFAD ve diğer gönüllülerle birlikte bölgede yapılan arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Mustafa Demirci'den hala haber alınamadı.

'SAĞ OLARAK BULUNACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

Kıcıroğlu Yaylası'nda konakladıkları tesisten ayrıldıktan sonra 4 gündür haber alınamayan Mustafa Demirci ile en son konuşan baba Demirci, "Oğlum Mustafa doğada yürüyüş yapmayı çok severdi. Perşembe günü sabah saat 08.00'da kahvaltıya kadar yine yürüyüş yapacağını söyleyerek yanımızdan ayrıldı. Ama bir daha geri dönmeyince şüphelenmeye başladık ve jandarmaya haber vererek yardım istedik. Jandarma, AFAD ve gönüllülerle yapılan arama tarama çalışmaları sonunda oğlumuzun sağ olarak bulunacağını ümit ediyoruz. Olduğu yeri bilenlerin ve görenlerin jandarma ve polise haber vermelerini rica ediyoruz" dedi.

Kayıp Mustafa Demirci'yi görenlerin Gediz Belediyesi'nin irtibat telefonu, 0274 412 44 44 ile birlikte 0532 261 06 84 - 0542 802 81 57 numaralı telefonlara bilgi vermeleri istendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKapı önünde aşk!Kapı önünde aşk!
Hatay'da iki otomobil birbirine girdiHatay'da iki otomobil birbirine girdi
2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!2021 Nissan Z Proto Avrupa pazarına gelmiyor!
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu nasıl?
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Flaş açıklama! 'Bir TV programcısı...'
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
Sağlık Bakanı Koca'dan 'influenza' uyarısı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Bakan Koca'dan DSÖ'ye 'aşı' mesajı
Diğer Haberler
Hatay'da iki otomobil birbirine girdi
Hatay'da iki otomobil birbirine girdi
Bakırköy’de korkutan patlama! Mahalle sakinleri sokağa döküldü
Bakırköy’de korkutan patlama! Mahalle sakinleri sokağa döküldü
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
20 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
Tavşanlı’da iki köy karantinaya alındı
Şanlıurfa’da düğün salonunda yangın
Şanlıurfa’da düğün salonunda yangın
Eski belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
Eski belde belediye başkanı koronavirüse yenik düştü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.