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Doğa yürüyüşüne katılan öğretmenler çöp topladı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 11:37 | Son Güncelleme

MARDİN'de, doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen öğretmenler, çöp topladı.  Derik ilçesinde görev yapan öğretmenler, Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Gap Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Emrullah KARAKAŞ/DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'de, doğa yürüyüşü etkinlikleri kapsamında çevre temizliğine dikkat çekmek isteyen öğretmenler, çöp topladı.
Derik ilçesinde görev yapan öğretmenler, Türkiye'nin 223'üncü Tabiat Parkı ilan edilen Gap Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas'ın da katılımıyla yapılan yürüyüşte öğretmenler, tabiat parkında biriken çöpleri toplayarak, çevre temizliğine dikkat çekti.
Etkinliğe katılan öğretmenlerden Dilek Satık, doğa yürüyüşünü 100 öğretmenle birlikte yaptıklarını ifade ederek, çevre temizliliğine dikkat çekmek için çöp topladıklarını belirtti.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kafkas ise etkinliğe palamut ekerek destek verdi.

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