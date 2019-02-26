“Doğaboşluksevmez” sergisi açıldı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Değirmenaltı Mahallesi’nde hayata geçirilen Bisanthe Sanat ve Tasarım Galerisi yeni bir sergiye daha ev sahipliği yaptı. Üç sanatçının eserlerinden oluşan “Doğaboşluksevmez” isimli sergi açılışına soğuk havaya rağmen sanatseverler ilgi gösterdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat’ın yanı sıra belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri ile sanatseverlerin katıldığı sergi açılışında, sanatçılar eserleriyle ilgili merak edilenleri ziyaretçilerle paylaştı.

Resim sanatçıları Hakan Esmer, Erhan Lanpir ve Cemalettin Yıldız’ın eserlerinin yer aldığı “Doğaboşluksevmez” sergisi, sanatseverlerin büyük beğenisini kazandı.

“5 yıldır bu kentin sanat ihtiyacını gidermek için çalışıyoruz”

Sergi açılışında konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, “Sanat insana insan olduğunu farklı yollarla hissettiren en etkili yol. Biz kentimizde 5 yıldır olduğu gibi sanatın her türüne duyulan ihtiyacı giderebilmek için çalışıyoruz. “Doğaboşluksevmez” sergisi, üç sanatçımızın ortak projeleri. Kendilerini ve eserlerini burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sanatseverleri sergimize bekliyoruz” açıklamasında bulundu.