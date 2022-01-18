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Doğadaki aspirin! Şerbetçi otunun faydalarını öğrenen evinden eksik etmiyor

18.01.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şifalı bitkiler arasında üst sıralarda yer alan şerbetçi otu, faydalarıyla adeta evdeki aspirin görevi görüyor. Vitamin, mineral ve yağların sağlığa olumlu etkisi nedeniyle günümüzde tüketimi artmaktadır. Doktorlar tarafından da önerileri şerbetçi otu, bilinen en iyi antioksidan kaynaklarından biridir.

Doğadaki aspirin! Şerbetçi otunun faydalarını öğrenen evinden eksik etmiyor

Şerbetçi otunu şimdiye kadar duymadıysanız, faydalarını öğrendikten sonra evinizden eksik etmeyeceksiniz. Antioksidan açıdan bol olan içeriğiyle şerbetçi otu oldukça faydalı.

ŞERBETÇİ OTUNUN FAYDALARI

  • Şerbetçi otu, sakinleştirici bir özelliğe sahiptir ve uykusuzluğa iyi gelir.
  • İdrar söktürücü özelliği vardır. Böylece vücutta biriken gereksiz toksinleri atarak böbrek taşı riskini en aza indirir.
  • Sinir sistemine iyi gelir ve kaygı bozukluğu gibi durumlarda yatıştırıcı bir özelliğe sahiptir.
  • Diş ağrılarına iyi gelir. Ağrı kesici ve iltihap giderici özelliği sayesinde, ağrıların dinmesine yardımcı olur.
  • Adet ve menopozda görülen sıkıntıları azaltır. Şerbetçi otu çayını tüketerek, regl düzensizliği ve sancıları aza indirmek mümkün.
  • Kemiklerin sağlığı için önemli bir bitkidir. Özellikle ileriki yaşlarda görülen osteoporoz riskini en aza indirir.

ŞERBETÇİ OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANILIR?

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır derseniz, 1 su bardağı kaynar suya yaklaşık 1 tatlı kaşığı (silme) kadar kuru şerbetçi otu atıp 5 dakika demlemeniz yeterli. Keskin kokusu nedeniyle su ılıdıktan sonra dilerseniz içine bal da ekleyebiliyorsunuz.

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Toz ya da tomurcuk halinde kullanılabilir. Kaynamış bir fincan suya, bir tutam şerbetçi otu ekleyip on beş dakika demlenmesi beklenmelidir. Demlenme esnasında üzerinin kapalı tutulması gerekir. Süre dolduğunda çay süzülerek tüketilebilir. İçimini kolaylaştırmak için içine birkaç damla limon damlatılabilir.

Yatmadan önce bir bardak içilmesi önerilir. Çayın etkisini 2-3 gün sonra göstermeye başlayacağı ve uyku kalitesini arttıracağı öngörülmektedir.

ŞERBETÇİ OTUNU HAZIRLAMADAN ÖNCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Doğal ürünlerin her zaman güvenli olmadığı, dozajların önemli olduğunu unutmayınız. Bu nedenle kullanmadan önce doktora danışılmalıdır. Maya otu olarak da bilinen şerbetçi otu, yeşilimsi beyaz çiçekler açan bir bitkidir.

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