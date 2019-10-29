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Doğadan 300 kilogram çöp topladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2019 16:17 | Son Güncelleme

Ahbap Platformu üyesi 30 öğrenci, Gelindağı mevkisinde doğaya atılan çöpleri temizledi

Kastamonu'da, Ahbap Platformu üyesi öğrenciler doğadan 300 kilogram çöp topladı.

Ahbap Platformu üyesi 30 öğrenci, Gelindağı mevkisinde temizlik yaptı.

Ahbap Platformu Kastamonu Şehir Başkan Yardımcısı Hakan Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının doğanın üzerindeki yükü almak olduğunu söyledi.

Bu fikirle yola çıktıklarını anlatan Çelebi, "Bu zamana kadar üniversite, kampüs girişi ve onun çevresindeki alanlarda temizlik yaptık. Oldukça güzel tepkiler aldık, bu da bizi mutlu etti." dedi.

Son olarak Gelindağı mevkisinde temizlik yaptıklarını belirten Hakan Çelebi, "Gün boyu bölgede temizlik yaparak 300 kiloya yakın çöp topladık. İnsanlara çöp atmama ve çevreyi temiz tutma bilincini vermek istiyorduk. Bu nedenle böyle bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Kastamonu Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü öğrencisi Esra Erol ise doğaya karşı duyarlı olunması uyarısında bulundu.

Ahbap Platformunun bir misyonu olduğunu dile getiren Erol, "İnsanlara yardım etmek, doğaya sahip çıkmak amacıyla sanatçı Haluk Levent tarafından kurulan bir platformuz. Bu duygu ve düşünceyi benimseyip çevremizde yaygınlaştırarak, daha çok insanla bir araya gelerek, insanlar arasında bir köprü kurmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar çok sayıda etkinlik yaptıklarını anlatan Esra Erol, "Ahbap olarak kök hücre ve kan bağışı yardımında bulunduk. Sokak hayvanlarının beslenmesi konusunda çalışmalar yaptık. Yardıma ihtiyaç duyan kişilere ulaşıyoruz, eğitim çalışmaları yapıyoruz. Son olarak da çevre temizliği yaptık." şeklinde konuştu.

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