Doğadan gelen zenginlik: Karadeniz mutfağı

Anadolu Halk Mutfakları Derneği Başkanı Adnan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in her bölümünün çok özel bir mutfağa sahip olduğunu söyledi.

Coğrafyanın verdikleriyle gelişilebileceğini ifade eden Şahin, "Her ne kadar global dünyada artık ürün devşirmeleri ya da değişimleri çok yoğun olsa da yine aslında geriye dönüş var, kendi bölgesine has ürünlerin pazarlandığı bir yaklaşım dünyanın şu andaki en ciddiye aldığı yaklaşım." dedi.

Şahin, Karadeniz'in orman yapısı, denizi ve tarım arazilerinden oluşan zenginliği aynı anda tutabilen bir bölge olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir Güneydoğu ve Doğu Anadolu'ya gittiğinizde denizden bahsedemezsiniz, Ege'ye gittiğinizde bu denli geniş ormandan bahsedemezsiniz. Doğal olarak geriye bir bölge kalıyor. Yani hem deniz hem yayla hem ova tüm bu çeşitlilikleri içerisinde barındıran ve aslında içerisindeki varlıkları da bulunduğu şartlarla koruyabilmiş bir coğrafya olduğu için Karadeniz gelecek vadediyor."

- "Karadeniz mutfağı tüm varlıklarıyla birleşiyor"