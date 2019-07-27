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Doğadan salep toplayan 2 kişiye para cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 10:57 | Son Güncelleme

TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı'da doğadan salep toplayan 2 kişiye, 601 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.

Doğadan salep toplayan 2 kişiye para cezası

ANKARA, (DHA)- TARIM ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı'da doğadan salep toplayan 2 kişiye, 601 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
Ağrı'da polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan kontrollerde, bagaj bölümünde 23 çuval içinde 610 kilogram kurutulmuş salep soğanı bulundu. Saleplerin otobüste bulunan yabancı uyruklu yolcular S.G. ve R.T'ye ait olduğu belirlendi. Polis, tutanak tutup, durumu DKMP Ağrı Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Ekipler, S.G. ve R.T'ye 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 300 bin 856'şar lira olmak üzere toplam 601 bin 712 lira idari para cezası uyguladı. Salep soğanlarına da el konuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 'Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

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Doğadan salep toplayan 2 kişiye para cezasıDoğadan salep toplayan 2 kişiye para cezası

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