HABER

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 10:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kemal Şencan, doğadan toplanan atık ağaç parçaları ile atıl haldeki işlenmiş orman ürünlerini, usta ellerde dekoratif ürünlere dönüşüyor.

Antalya’nın Akseki ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Kemal Şencan, doğadan toplanan atık ağaç parçaları ile atıl haldeki işlenmiş orman ürünlerini, usta ellerde dekoratif ürünlere dönüşüyor. Böbrek ve kalp hastalığı bulunan ve bu sayede hastalığını unuttuğunu söyleyen Şencan, evinin bir odasında sergilediği yüzlerce eseri, tüm ısrarlara rağmen satmayıp hediye ediyor.
Antalya’nın Akseki ilçesinde ağaç işleme ustası, doğadan topladığı ağaç parçaları ile atılan işlenmiş orman ürünlerini kullanarak hayvan figürleri, insan figürleri, çiçeklik ve çeşitli süs eşyaları yapıyor, taşları ise heykele dönüştürüyor. Evinin önünde kurduğu küçük atölyesinde çalışan Şencan, eserlerini ise yine evindeki eski ahşap bir odanın içerisinde ziyaretçilerine sergiliyor.

Tamamı atık ağaç ve işlenmiş orman ürünü
Uzun yıllar inşaat ustalığı yapan ve ağaç işlemeciliğine merakıyla doğadan topladığı ya da atılmış haldeki işlenmiş ağaç parçalarını toplayarak dekoratif ürünler hazırlamaya başlayan Şencan, ahşap işlemeciliğini 42 yıldır hobi olarak sürdürüyor. Kullanılmayan tahta parçalarına istediği şekli verdiğini ve bunu sadece hobi olarak yaptığını söyleyen Kemal Şencan, "Tahta parçalarını işleyerek, çiçeklik, yel değirmeni, at arabası, insan figürleri, çeşitli hayvan figürleri, mantar, kafes, dibek, mutfak eşyaları gibi birçok dekoratif ürüne dönüştürüyorum. Hayal ettiğim her şeyi yapabiliyorum, ahşabı adeta hayallerimle süslüyorum" dedi.

"Hastalığıma şifa oluyor"
Kendisinin kalp ve böbrek hastası olduğunu belirten Şencan, "Bunları yaparak sağlıklı oluyorum. Bana bunların büyük faydaları var. Bunları yaparken bir şey düşünmüyorum. Dünyayı unutuyorum. Ömrümü uzatıyorum" dedi.
Çocukluğunda inşaat işlerinde çalıştığını belirten Şencan, bir figürün ortaya çıkmasının en az iki saat sürdüğünü, bazen bir eser için birkaç gün uğraştığını söyledi. Şencan, "Kafamda canlandırdığım resmi ahşaba döküyorum. Her figürü kendim tasarlıyorum. Oldukça fazla ziyaretçim geliyor. Satmamı istiyorlar ama ben satmıyorum. İsteyenlere ise hediye ediyorum" diye konuştu. Şencan, dağlarda bulduğu taşları da evine getirerek heykel de yaptığını da sözlerine ekledi.

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor

Doğadan topladığı atık ağaçları evinde sanat esine dönüştürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Yer: İzmir! Rüşvet isteyen bilirkişiye suçüstü

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Ata öldüğünde...'

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Başından vurulmuş halde bulundu

Başından vurulmuş halde bulundu

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Dehşet evi! Her şey erkek arkadaşı geldikten sonra yaşandı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Polis kimliğini görünce hemen gözaltına aldı

Yıllardır Adana'da Suriyeli gibi yaşıyormuş! Yakalandı

Gaziantep'ten acı haber: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (Yoğun kar bekleniyor)

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Otoyolda alarm! Her şey durdu, o geçti...

Cinsel istismara uğrayan çocuğun günlüğünde korku dolu satırlar!

Cinsel istismara uğramıştı! Günlüğünde korku dolu satırlar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

Donan Çıldır Gölü üzerinde sınırları zorladılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.