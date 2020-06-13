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  4. Doğadan toplanması yasak! Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza kesildi

Doğadan toplanması yasak! Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2020 20:36 | Son Güncelleme

Van'ın Tuşba ilçesinde kaçak topladıkları salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza uygulandı.

Doğadan toplanması yasak! Salep soğanıyla yakalanan 2 kişiye 147 bin 494 lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçenin kırsal alanında bazı şahısların salep topladıkları ihbarı üzerine Göllü Jandarma Karakol Komutanlığına haber verildi.

Bu kapsamda, jandarma ekipleri salep toplayanlara yönelik çalışma başlattı.

147 BİN 494 LİRA CEZA KESİLDİ

Kontrollerde, 8 kilogram salep soğanı topladıkları belirlenen 2 şüpheliye, Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan 147 bin 494 lira ceza kesildi.

DOĞADAN TOPLANMASI YASAK

Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

İZİN İLE ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTE

Topraklarımızda 10 cinse ait 80 farklı orkide türünden salep üretimi yapıldığı bilinmektedir. Diğer bitkisel ürünlere nazaran daha yüksek gelir elde etme şansı sunmasından dolayı salep yetiştiriciliği pek çok kişinin ilgisini çekmekte ve yasal izin ile üretimi gerçekleştirilmektedir.

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