Doğal afrodizyak, gençleştirir, kalbi korur... Şifa dağıtıyor: İncir, incir yaprağı, incir çekirdeği ve incir sütü faydaları

İncir, lezzetli meyvelerin başında gelir. Hastalıklara karşı etkili olan incir, aynı zamanda çekirdeği, sütü ve yaprağıyla da bir bütün olarak bir sürü soruna çare oluyor. Yeter ki doğru ve düzenli kullanın. Yüksek oranda vitamin ve mineral barındıran incir yaprağı kalp hastalıklarını da önlemektedir. İncir yaprağı ise omega yağ asitleri barındırır.

İNCİR YAPRAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

İncir genellikle sağlıklı meyveler arasında gösterilmektedir. Özellikle incir yaprağı da sağlığa yararlıdır. İncir yaprağı doğru tüketildiği takdirde kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı olur. İncir yaprağının suyu tüketilebildiği gibi çayı da yapılır. İncir yaprağı çayı doğru tüketildiğinde kalp hastalıklarının önüne geçilir.

Bu şekilde kalp hastalıkları da önlenmiş olur. İncir yaprağının tüketilmesi kişiyi kalp hastalığına yakalanmaktan korur. Bunun yanı sıra incir yaprağında yüksek oranda omega yağ asitleri bulunmaktadır. Bol miktarda lif içeren yağ asitleri genellikle bağırsakları çalıştırması ile bilinir. Pektin içeren incir yaprakları vücuttaki tüm kanı da temizler. Bu sayede tüm vücut zararlı maddelerden arınmış olur.

İNCİR ÇEKİRDEĞİNİN FAYDALARI NELERDİR?

İncir çekirdeği oldukça küçük ve yumuşak bir yapıda bulunmaktadır. Sıklıkla tüketilen incir çekirdeğinin birbirinden önemli yararları bulunur. Özellikle de bol lif içerdiği için bağırsak sağlığını korumaya yardımcı olacaktır. İncir çekirdeği genel olarak kalp sağlığını korur.

Kalp krizi riskini de azaltan incir çekirdeği doğal bir antibiyotik olarak bilinmektedir. İdrar yolu enfeksiyonlarını gideren incir çekirdeği vücut direncini de arttırmaktadır. Özellikle Asya ülkelerinde sıklıkla tüketilen incir çekirdeği cinsel yolla bulaşan enfeksiyonları da kısa bir süre içinde yok eder. İncir çekirdeği sayesinde vücuttaki kanserli hücreler de yok olur. İncir çekirdeğinin vücuda oldukça fazla yararı bulunur. O nedenle incir çekirdeği sıklıkla tüketilmelidir. Bu yönü ile de oldukça sağlıklıdır.

İNCİR SÜTÜNÜN FAYDALARI NELERDİR?

İncir sütü en faydalı besinler arasında yer almaktadır. İncir sütü genellikle siğillerin yok olmasını sağlar. Siğilleri yok etmeye karşı kullanılan incir sütü basura da iyi gelmektedir. İncir sütü incir yaprağından elde edilir. Vücuttaki yaralara sürülebilen incir sütü hazımsızlığı da giderir. Nezle ve grip gibi rahatsızlığa iyi gelen incir sütü sıtma gibi rahatsızlığın önlenmesinde de etkilidir.

Günümüzde pek çok rahatsızlığın önlenmesinde incir sütü kullanılır. İncir sütü genellikle cilde de fayda sağlar. İncir sütü topuk çatlaklarını kısa bir sürede giderecektir. Siğil ve et beni için doğal çözüm olan incir sütü düzenli kullanıldığında cilt lekelerini de giderecektir.

Cilde iyi gelen incir sütü bronşit ve balgam gibi rahatsızlıkları da önlemesi ile bilinir. Kabızlık sorununun giderilmesi için incir sütü kullanılır. Düzenli bir şekilde kullanılan incir sütü kabızlık sorununu da kısa bir sürede çözer.

İNCİR SÜTÜNÜN ERKEKLERE VE KADINLARA NE YARARI VAR?

İncir sütü hem erkeklere hem de kadınlara oldukça fayda sağlamaktadır. Kadınlar için saç bakımında incir sütü kullanılır. İncir sütü genellikle saçların daha parlak ve sağlıklı olmasını sağlar. İncir sütü sayesinde saçlar daha hızlı ve etkili bir şekilde uzar.

Günümüzde pek çok kozmetik ürününün içerisinde de incir sütü kullanılmaktadır. İncir sütü genellikle cilt maskesi yapımında da etkili bir şekilde kullanılır. Erkekler için ise kalp krizi riskini ortadan kaldırır. İncir sütü mutlaka doğru bir şekilde tüketilmelidir. Sağlığa pek çok faydası olan incir sütü düzenli kullanıldığında hem erkeklere hem de kadınlara yarar sağlar. Sağlıklı bir besin olan incir sütü mutlaka düzenli oranlar ile tüketilmelidir.

DOĞAL AFRODİZYAK İNCİR

Cinsel gücü artıran çok güçlü afrodizyaklardan biri de incir. E ve B vitaminleri açısından çok zengin. Sindirimi kolaylaştıran incir cinsel yaşamınızı renklendirmenize de yardımcı olacak. İncir erkekler için vücut sağlığına iyi gelerek sertleşmeye iyi gelen hormonların salgılanmasına katkıda bulunabilir.



