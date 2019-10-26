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Doğal ağaç müzesinde büyüleyici sonbahar manzaraları

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 09:20 | Son Güncelleme

Kıvrım kıvrım yolları, 4 asra şahitlik eden devasa ağaçları, dereleri ve şelaleleriyle Gümüşhane’nin doğal ağaç müzesi olan Örümcek Ormanları Tabiat Parkı sonbahar mevsiminin büyüleyici görüntülerini yansıtıyor.

Kıvrım kıvrım yolları, 4 asra şahitlik eden devasa ağaçları, dereleri ve şelaleleriyle Gümüşhane’nin doğal ağaç müzesi olan Örümcek Ormanları Tabiat Parkı sonbahar mevsiminin büyüleyici görüntülerini yansıtıyor. Renk cümbüşüne dönen bölgede bu oluşumların bir ay daha etkisini sürdürmesi bekleniyor.
Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi sınırlarında yer alan ve Avrupa ve Kafkaslar’ın en yüksek ve en geniş çaplı köknar ve ladin ağaçlarının bulunduğu, Türkiye’nin önemli ‘karışık’ ormanlarından biri sayılan ve “Doğal Ağaç Müzesi” olarak nitelendirilen Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı sonbahar mevsimiyle renkten renge bürünüyor.
Labirenti andıran patikaları, kıvrım kıvrım yolları, göğe tırmanan ağaçları, hırçın yamaçları, dereleri ve şelaleleriyle bünyesinde hem geniş yapraklı hem de iğne yapraklı ağaç bulundurması nedeniyle Ekim ayından Kasım ayının sonuna kadar 2 ay boyunca renkten renge giren Örümcek Ormanları, ortalama 420 yaşına varan ağaçlarıyla 4 asra şahitlik ediyor.

Sonbaharın en renkli ve görkemli yaşandığı yerlerden birisi
Zirvelerindeki onlarca yaylasıyla özellikle yaz aylarında on binlerce kişinin içinden geçtiği Örümcek Ormanları, Türkiye’de sonbahar mevsiminin en renkli ve görkemli yaşandığı yerlerden birisi olarak biliniyor.
İlçeye bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve bünyesinde bulundurduğu çok sayıdaki farklı ağaç türleri nedeniyle Ekim ayında yükseklerde başlayan renk dönüşümü Kasım ayı boyunca alçak kesimlere kadar inerek misafirlerine renk cümbüşü eşliğinde büyüleyici manzaralar sunuyor.
Kürtün ilçe merkezinde 11 kilometre mesafede toplam 2 bin 630 dekarlık alanda yeşil, sarı, kırmızı, kızıl ve mor renklere bürünen Örümcek Ormanlarında coşkun akan dereler ve şelaleler de rengarenk yapraklarla doldu.
Uzmanlar tarafından “Canlı ağaç müzesi” olarak nitelendirilen ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları, geniş yapraklı ağaçlar gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye’nin önemli “karışık” ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanları derin bir vadide denizden yüksekliği bin 150 metreden bin 600 metreye kadar olan bölgeyi kapsıyor.
Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı bitişiğinde yer alan Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı ise ziyaretçilerine ayrı bir güzellik sunuyor.
Yeşilköy köyü Gücükdene mevkiinde yer alan ve 2014 yılında Tabiat Parkı ilan edilen Çağlayandibi Şelalesi suyun doğal olarak 15 metre yükseklikten düştüğü ve düşü sırasında su damlacıklarının etrafa yağmur etkisi yapması sonucu enfes bir ambiyans oluşturmasıyla biliniyor.

“Sonbaharda orman çok güzel oluyor”
Kastamonu’dan Kürtün’e oğlunu ziyarete gelen Hasan ve eşi Nebiye Yaman, Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkı ve hemen bitişiğindeki Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanına hayran kaldı. Yaman, “Burası da Karadeniz’de olduğundan ormanlık alanı bol. Kastamonu’yu andırıyor ama burada yamaçlar çok dik ve fazla. Bu bizim biraz tuhafımıza gitti. Şelale ve ağaçlar çok güzel görünüyor. Sonbaharda orman çok güzel oluyor yapraklar rengarenk olduğu için” dedi.
Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı ve Çağlayandibi Şelalesi Tabiat Parkında fotoğraf çekimi yapan ödüllü fotoğraf sanatçısı Uğur Bulut ise “Türkiye’de sonbahar açısından en verimli şehirlerden birisi olan Gümüşhane’yi en iyi şekilde tanıtmaya ve fotoğraflarımızla göstermeye çalışıyoruz. Bu bölgede manzaralar çok güzeldi. Bütün renkler iç içe. Kırmızı, sarı ve yeşil tonları hakim coğrafyaya. Yükseklerde bulunan sis te fotoğraflara mistik bir hava kattı” diye konuştu.

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