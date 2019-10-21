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'Doğal akvaryum' Gökpınar Gölü'nde sonbahar güzelliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü, sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle ziyaretçileri etkiliyor.

Rahmi MEYVECİ/GÜRÜN (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Gürün ilçesinde berrak suyu ve turkuaz mavisi görünümüyle dikkat çeken Gökpınar Gölü, sonbaharda yaşanan renk cümbüşüyle ziyaretçileri etkiliyor.
Sivas kent merkezine 147, Gürün ilçe merkezine ise 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar Gölü, doğal akvaryumu andıran görüntüsü ile görenleri kendisine hayran bırakıyor. Dipten kaynayan su ile beslenen 15 metre derinlikte olan göl, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Çevre illerden hafta sonu günübirlik tatile gelen ziyaretçiler, gölün çevresinde yürüyüş yaparak mesire alanlarında vakit geçiriyor. Göl çevresinde bulunan restoran, otel, cami, basketbol, voleybol ve çim futbol sahası ile piknik alanları da turistlere konaklama ve sosyal imkan sağlıyor.
'GÖRMEYEN GÖZ, ÇOK ŞEY KAYBETMİŞTİR'
Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Gökpınar Gölü'nün 4 mevsim ayrı bir güzelliği olduğunu belirterek, "Suyunun çok berrak olması, 11 metre derinlikte dahi suyun kaynayış şeklinin, balıkların yüzmesini görebiliyoruz. Bir diğer özelliği ise arazi şartlarından kaynaklı suyunun masmavi görünmesidir. Rabbimizin Gürün'e bahşetmiş olduğu doğal akvaryumdur. Biz gören her gözün Gökpınar Gölü'nü görmesini arzu ediyoruz. Sonbaharın güzelliği gölümüze yansımıştır. Gölün üzerinde yüzen yapraklar daha da güzellik katmış durumdadır. Ben tüm vatandaşlarımızı Gökpınar Gölü'nü görmeye davet ediyorum. Görmeyen göz çok şey kaybetmiştir diyorum" dedi.
Göle ziyarete gelen Salih Dönmez ise "Beklediğimden çok daha güzel bir manzara ile karşılaştım. Bugün sabah geldik. Geldiğimize de pişman değiliz. Şeffaflığı, berraklığı çok güzel. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

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