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Doğal antibiyotik deposu! Turşuda ihracat 300 milyon dolara yükseldi, dünya ülkeleri sıraya girdi

22.12.2021 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye’nin 2020 yılını 277 milyon dolarlık turşu ihracatıyla kapattığını, 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde turşu ihracatının yüzde 12’lik artışla 268 milyon dolardan 300 milyon dolara çıktığını dile getirdi. Uçak, ''Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne 32 milyon dolarlık, İngiltere’ye 25 milyon dolarlık, Romanya’ya ise 11 milyon dolarlık turşu gönderdi. Turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısı da 129 oldu'' dedi.

Doğal antibiyotik deposu! Turşuda ihracat 300 milyon dolara yükseldi, dünya ülkeleri sıraya girdi

Sonbahar ve kış mevsimlerinde sofraların vazgeçilmezi, doğal antibiyotik deposu turşuda Türkiye’nin ihracatı 300 milyon dolara ulaştı. Türkiye, 2021 yılında 129 ülkenin sofralarını turşuyla donattı.

Türk turşu sektörünün son derece modern tesislerinde, kornişon, biber, lahana, karnabahar, domates, badem, mantar, pancar, soğan, sarımsak, tropikal meyveler başta olmak üzere 30’un üzerinde sebze ve meyvenin turşusunu üreterek 129 ülkeye ihraç ettiği bilgisini paylaşan Uçak, turşunun vücutta bağışıklık sistemini güçlendirdiği için pandemi döneminde turşuya talep artışı olduğunu aktardı.

YILLIK 55 MİLYON TON TAZE MEYVE VE SEBZE ÜRETİLİYOR

Türkiye’nin yıllık 55 milyon ton taze meyve-sebze ürettiği bilgisini paylaşan Başkan Uçak, “Turşu üretimi taze meyve sebzede sezonunda taze olarak tüketilemeyecek ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlıyor, katma değeri artırıyor. Ege Bölgesi, ürün desenindeki çeşitlilik ve kalite sayesinde Türkiye turşu üretim ve ihracatında açık ara lider konumda. 2021 yılının 11 aylık diliminde gerçekleştirdiğimiz 300 milyon dolarlık turşu ihracatının 240 milyon dolarını Egeli ihracatçılarımız yaptı” şeklinde konuştu.

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EN ÇOK TALEP KORNİŞON VE BİBER TURŞUSUNA

Türkiye’nin turşu ihracatında ilk sıranın sahibi 133 milyon 250 bin dolarlık tutarla kornişon turşusu olurken, biber turşusu ise 132 milyon 860 bin dolarlık ihracat performansı gösterdi. 2021 yılının Ocak-Kasım döneminde, Almanya 76 milyon dolarlık Türk turşusu talebiyle zirvede yer alırken, Hollanda 47 milyon dolarlık taleple zirve ortağı oldu. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’ne 32 milyon dolarlık, İngiltere’ye 25 milyon dolarlık, Romanya’ya ise 11 milyon dolarlık turşu gönderdi. Turşu ihraç ettiğimiz ülke sayısı da 129 oldu.

(İHA)

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