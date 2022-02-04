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Doğal antibiyotik sarımsaktan 6 diş kavurup yerseniz 24 saat içinde vücudunuzda yarattığı mucizeler

04.02.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarımsak halk arasında doğal antibiyotik olarak adlandırılan ve çok sevilen yiyeceklerin başında gelir. Tek başına yemesi kimilerine göre zorlu olsa da yoğurtla birlikte ve yemeklerin içinde harika lezzetler yaratıyor. Sarımsağın faydaları herkes tarafından bir gerçek. Bunca faydası olan sarımsak, vücuda girdiği ilk 24 saat içinde neler yapıyor?

Doğal antibiyotik sarımsaktan 6 diş kavurup yerseniz 24 saat içinde vücudunuzda yarattığı mucizeler

Sarımsak hem faydaları hem de lezzetiyle vazgeçilmez besinlerin başında geliyor. Öyle ki kadınları etkilemenin yolunun bile günde 2 diş sarımsak yemekten geçtiğini söyleyen araştırmalar bile çıkıyor.

SARIMSAĞIN VÜCUTTAKİ YOLCULUĞU

Kavrulmuş sarımsakları yediğinizde 1 saat içinde vücudunuz önce sindirime odaklanır elbette ve yediğiniz 6 diş sarımsağı mideniz bir güzel sindirmeye başlar. Bu da sarımsakların, vücut için besleyici bir hale gelmesi demektir.

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Vücudunuz, sarımsağın salgıladığı antioksidanları algılamaya ve serbest radikallerle mücadeleye başlıyor. 6 diş kavrulmuş sarımsak yerseniz, 2 ila 4 saat içinde vücudunuz sarımsağın içindeki faydalı maddelerden istifade etmeye başlar.

KANSERLİ HÜCRELERE MEYDAN OKUR

Özellikle, sarımsağın antioksidan özelliği kendini hızlı bir şekilde belli eder ve bu sayede vücudunuz, birçok hastalığın oluşmasına neden olan serbest radikallerle savaşmaya başlar. Üstelik sarımsak öyle güçlü bir antioksidandır ki yenmesinin üzerinden henüz 2 ile 4 saat geçmişken kanserli hücrelere bile meydan okumaktan çekinmez, mücadelesine hızla başlar.

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4 ile 6 saat arası: Sarımsağın faydalarını algılayan vücut, dengelenmesi gereken seviyeleri düzenlemeye ve yağ yakımına başlıyor. İlk 4 saat içinde iyice sindirilen ve antioksidan etkisini devreye sokan sarımsak, vücuttaki 4-6 saat arasındaki sürede de boş durmuyor ve deyim yerindeyse alıyor sazı eline.

TANSİYONU VE KOLESTROLÜ DENGELER

Vücut, sarımsağın faydalı yanlarını iyice algılıyor. Bu sayede tansiyon ve kolesterol gibi vücutta dengede olması gereken tüm seviyeler düzenlenmeye, vücuttaki fazla su dışarı atılmaya başlıyor. Bu ilk 6 saat içinde depolanan vücut yağının yakılmaya başlaması da sarımsağın en sevdiğimiz özelliklerinden oluyor.

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6 ile 7 saat arası: Sarımsağın antibakteriyel özelliği gün yüzüne çıkıyor ve vücuttaki bakterilerle savaşmaya başlıyor.

7 ila 24 saat arası: Sarımsağın vücutta gösterdiği ilk ve hızlı etkiler tamamlandıktan sonra, yani 10. saatin ardından sarımsak daha büyük etkileriyle boy gösteriyor. Şöyle ki: Damarlar temizleniyor ve vücut, kalp ve damar rahatsızlıklarına karşı daha korunaklı hale geliyor.Kan basıncı ve buna bağlı olarak da tansiyon dengeleniyor. Vücudun kolesterol dengesi düzenleniyor.

YORGUNLUK HİSSİNİ ALIR

Vücuda giren ağır metaller vücuttan uzaklaştırılıyor. Yorgunluk hissinin yok olmasını sağlıyor. Vücudun savunma mekanizmasını güçlendirerek bağışıklık sistemini daha dayanıklı hale getiriyor. Kemiklerin güçlenmesine destek oluyor. Sağlıklı hücrelerin ömrünü uzatıyor.

GÜNDE 6 DİŞ KAVRULMUŞ SARIMSAK YİYİN

Günde 6 diş kavrulmuş sarımsak yiyin çünkü oldukça faydalı. Bir bütün sarımsağı alın ve keskin bir bıçak yardımıyla baş kısmını güzelce kesin. Sonra yine bütün halinde bir kabın içine alın ve doğru fırına verin. Üzeri renk alıp içi yumuşamaya başlayıncaya kadar pişirin ve işte bu kadar. Sarımsağınız bütün halinde piştikten sonra soğumasını bekleyin ve ardından 6 diş sarımsağı ayırıp afiyetle yiyin.

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Önemli bir not: 24 saat içinde vücudunuzda tüm bu etkilerin meydana gelmesini istiyorsanız gün boyunca yiyeceğiniz her şeye dikkat etmeniz gerektiğini unutmayın.

Kavrulmuş sarımsakları yedikten sonra 24 saat boyunca bol bol su için, taze sebze ve meyveler tüketin. Ana yemek olarak da yine hafif, mümkünse kolayca sindirilebilir, protein açısından zengin yemekler tercih edin. Rafine, yani işlenmiş şeker ve gıdalardan da uzak durun.

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