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Doğal armut pekmezi yapımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2019 11:37 | Son Güncelleme

Kışın birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti ‘Armut Pekmezi’ yapımı başladı.Giresun’un eşsiz doğasında yetişen armut köylüler tarafından toplanarak kışın tüketilmek üzere pekmez haline getiriliyor.

Kışın birçok hastalığa karşı korunmak ve kansızlığı gidermek amacıyla kullanılan, kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti ‘Armut Pekmezi’ yapımı başladı.
Giresun’un eşsiz doğasında yetişen armut köylüler tarafından toplanarak kışın tüketilmek üzere pekmez haline getiriliyor. Her yıl yapılan bu eşsiz lezzet birçok kış hastalığına karşı ise bağışıklık sistemini güçlendiriyor.
Bahçelerinde topladıkları armutları ilk önce seçip temizleme işleminin ardından kaynatarak pekmez haline getirdiklerini belirten Filiz Kahraman, iyi pekmez yapımının nasıl olacağını anlattı.
Kahraman, iyi bir pekmez için sabır gerektiğini ifade ederek, “Topladığımız armutları temizleyip ikiye ayırıyoruz. Büyük kazanların içerisinde odun ateşinde armutlarımızı iyice kaynatıyoruz. Kaynama işleminin ardından temiz bir tülbent kullanarak armudun suyunu çıkartıyoruz. Burada çıkan suyu başka bir kapta 3 ile 4 saat aralığında tekrardan kaynatıyoruz sonrasında ise soğumaya bırakıyoruz ve armut pekmezimiz hazır hale geliyor. Bu işlemler sırasında her hangi bir katkı, şeker kullanmıyoruz armudun kendi içindeki şekeri yeterli olduğundan” dedi.

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