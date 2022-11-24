HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar! Faydalarını öğrendikçe bağımlısı olacaksınız

Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar! Faydalarını öğrendikçe bağımlısı olacaksınız

24.11.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kış mevsiminin kendisini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde üst solunum yolu hastalıkları, grip, nezle, soğuk algınlığı ve pnömoni gibi hastalıklarda büyük bir artış yaşanıyor. Öksürüğün yanı sıra bu hastalıkların diğer belirtisi ise ateş oluyor. Ateş yükselmesi şakaya gelmez. Bu nedenle hızlı bir şekilde müdahale edilmeli. Evde bitkin ve ateşler içinde yatıyorsanız hemen uygulayabileceğiniz doğal bir yöntem var. Çok az kişinin bildiği bu yöntem yüksek ateşi düşürür, bağışıklığı güçlendirir.

Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar! Faydalarını öğrendikçe bağımlısı olacaksınız

Kış mevsimi hastalıkları havalar soğur soğumaz kendini göstermeye başladı. Halsizlik, vücut ağrıları, öksürük ve yüksek ateş en sık görülen belirtiler oldu. Salgın haline gelen grip, nezle ve pnömoni gibi hastalıklara karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak çok önemli. Öksürük kadar tehlikeli olan yüksek ateş ise hızlı müdahale edilmediğinde havaleyle bile sonuçlanabilir. Bu yüzden ateşinizin çıktığını hissediyorsanız hemen bu yöntemi uygulayın.

iStock-186537375

DOĞAL ATEŞ DÜŞÜRÜCÜ

Yaz kış tezgahlarda yerini alan lezzetli bir meyvenin mucize gibi etkilerinden biri de ateş düşürmesi. O meyvenin suyunu içen bir daha ne hasta oluyor ne de ateşi çıkıyor. Bu mucizevi meyveyi evinizden sakın eksik etmeyin. Her yudumunda şifa bulacaksınız!

ARMUT SUYU İLE İYİLEŞİN

Armut faydaları saymakla bitmeyen meyvelerden biri. Kış mevsiminin zorlu hastalıklarına karşı evinizde mutlaka armut bulundurun. Armudun suyu ise başta ateş düşürmek üzere birçok etkisiyle şaşırtıyor. Armut içeriğindeki vitamin ve minerallerle insan vücuduna oldukça fayda sağlar. Tek yapmanız gereken şey armudu sıkıp suyunu içmek. Bir daha ne hasta ne de ateşiniz çıkacak.

ARMUT SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?

Armut ve armut suyu başta C vitamini olmak üzere birçok vitamin ve mineral açısından zengindir. Bağışıklık sistemini güçlendirir, sindirimi düzenler, kabızlığa karşı müshil görevi görür. Bunların yanı sıra kan basıncının düşürülmesi, dolaşımın hızlandırılması, kanserin önlenmesi, kemik mineral yoğunluğunun arttırılması, sinir sistemi sağlığını destekler.

iStock-1190664454

Armut suyunun bir diğer önemli faydası ise kalp sağlığını desteklemesi. Armudun içindeki potasyum kan basıncını düşürerek kalp sağlığınızı koruyabileceği anlamına gelir.

Vücutta demir eksikliği zayıflığa, bilişsel yavaşlığa, yorgunluğa ve mide rahatsızlığına neden olabilir. Anemi belirtileri, vücuttaki kırmızı kan hücresi üretimini hızlandırabilecek ölçülebilir bir demir düzeyine sahip olduğu düşünüldüğünde, armut suyu ile önlenebilir.

OSTEOPOROZU ENGELLER

Armut suyu, kalsiyum, fosfor, magnezyum ve demir de dahil olmak üzere bir dizi farklı mineral içerir ve bunların hepsi vücutta kemik mineral yoğunluğunu arttırmak için bir rol oynar. Bu mineral bakımından zengin suyun düzenli olarak tüketilmesi, osteoporozun başlamasını önlemenize ve yaşlandıkça sizi güçlü tutmanıza yardımcı olabilir.

iStock-1337703125

SİNİR SİSTEMİNİ DÜZENLER

Bakır genellikle beslenme uzmanları tarafından göz ardı edilen bir mineraldir ancak sinir sistemi işlevine yakından bağlıdır, bu da sabit bir bakır akımının vücudunuzdaki iletişim ağının daha verimli çalışmasına yardımcı olacağı anlamına gelir.

YAĞ YAKIMINI HIZLANDIRIR

Orta derecede miktarlarda, armut suyu, dokular, eklemler ve kaslardaki iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir. Bu meyve suyu, kasları gevşetmeye ve onarımı kolaylaştırmaya yardımcı olduğu için, önce egzersiz yapmanın yanı sıra, popüler bir içecektir.

iStock-1173627621

ALZHEİMER HASTALIĞININ ÖNÜNE GEÇER

Bu meyve suyunda bulunan zengin antioksidanlar, biliş ve beyin sağlığı açısından inanılmaz derecede değerlidir. Serbest radikallerin beyindeki etkisi Alzheimer ve demans gibi nörodejeneratif hastalıklara yol açabilir, ancak bu meyve suyundaki antioksidanlar plağı temizlemeye ve odağınızı ve hafızanızı güçlendirmeye yardımcı olabilir.

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİR

C vitamini bağışıklık sistemini uyarmak için yeterlidir, ancak bir düzine farklı antioksidan bileşikten daha azıyla, armut suyu bunun çok ötesine geçer. Bu meyve suyu, vücuttaki stres ve inflamasyonu azaltarak ve kronik hastalığı önlemeye yardımcı olarak bağışıklık sistemini destekleyebilmektedir.

KANSERE KARŞI DUVAR OLUR

Armut suyu, meyve suyu geldiğinde zengin antioksidan kaynaklarından biridir, ancak birçok insanın sahip olduğu potansiyel hakkında hiçbir fikri yoktur. Flavonoller, kateşinler, epikateşinler, beta-karoten, kersetin, C vitamini ve diğer çeşitli aktif maddeler bakımından zengin olan armut suyunun bileşenleri, kansere yakalanma riskini azaltmaya yardımcı olarak mutasyona neden olmadan önce serbest radikalleri çabucak araştırıp nötralize edebilir. (Karar)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!
Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştimErdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim
Yeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydettiYeni nesil cihaz Düzce'deki depremi kaydetti
Anahtar Kelimeler:
armut

En Çok Okunan Haberler

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

Kendisini 'mehdi' olarak tanıtıp genç kadını tuzağa düşürdü! 'Seni ve kızını ölümden kurtaracağım'

İlginizi Çekebilir

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Korkunç! 'Eroin bağımlılığına çevirin'

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Yılın o zamanları başladı: Artık her şey mümkün

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Aynı şeyi planladıklarından habersizlerdi! İkisi de 'Evet!' dedi

Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar!

Doğal ateş düşürücü, bünyeyi taş gibi yapar!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.