‘‘Doğal Bağışıklık Delta’ya Karşı Aşıdan Daha Koruyucu’’

California ve New York eyaletlerinde yapılan bir çalışma Omicron’dan önce ABD’de ve dünyanın birçok yerinde hızla baskın varyant olan Delta ile ilgili yeni veriler ortaya koydu.

Uzmanlar doğal bağışıklığın Delta varyantına karşı daha iyi koruma sağladığı sonucuna vardı. Çalışmaya göre daha önce Covid-19’a yakalanan ve doğal antikor üretenler, Delta varyantına karşı, hastalığa yakalanmayan ancak aşı olan kişilerden daha iyi korunuyordu.

Çalışmaya göre Delta varyantına karşı en fazla korunanlar hem hastalığı geçiren hem de aşılananlar; en az korunanlarsa ne hastalığı geçirenler ne de aşılananlar oldu.

Ancak ABD’de şu anda vakaların yüzde 99,5’ini oluşturan Omicron varyantı çalışma kapsamında yer almadı.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Hastalık ve Can Kaybı Haftalık Raporu’na göre yine de Covid-19’a karşı en güvenli strateji aşılama.

Çalışmanın yazarlarından CDC uzmanı Dr. Ben Silk, ‘‘Bu rapordaki veriler aşı olma tavsiyemizi değiştirmiyor. Aşıların hala kendimizi Covid-19’a karşı korumanın en güvenli yolu olduğunu biliyoruz’’ dedi.

California ve New York sağlık yetkililerinin Delta varyantının baskın olduğu Mayıs ile Kasım ayları arasında topladığı verilere göre daha önce enfekte olanların tekrar Covid-19’a yakalanma oranı sadece aşılananların hastalığa yakalanma oranından daha düşük kaldı.

Silk, bu durumun Alfa varyantının baskın olduğu dönemden farklılık gösterdiğini söyledi.

Silk, Delta varyantının ortaya çıkmasından önce Covid-19 aşılarının, hastalığa yakalananların geliştirdiği bağışıklığa kıyasla daha fazla koruma sağlıyor olduğunu kaydetti.

Ancak 2021 yılının yaz ve sonbahar aylarında Delta ABD’de baskın varyant haline geldi. Bu dönemde daha önce enfeksiyon geçirmiş olmak yeni bir enfeksiyona karşı aşılardan daha fazla koruma sağladı.

Doğal bağışıklığın riskleri var

Ancak çalışmaya göre doğal yolla; yani hastalığı geçirerek bağışıklık kazanmanın bazı önemli riskleri var. Çalışmaya göre 30 Kasım 2021’e kadar 130 bin 781 California ve New York sakini Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

Çalışma, ilk enfeksiyonun ciddiyeti hakkında bilgi içermediği gibi, önceki enfeksiyonun neden olduğu tüm hastalıkları da hesaba katmadı. Ayrıca takviye dozlar yapılmaya başlanmadan önce çalışma tamamlanmıştı.

‘‘En güvenli korumayı aşılar sağlıyor’’

California Kamu Sağlığı Dairesi salgın hastalık uzmanı Dr. Erica Pan, çalışmanın aşıların Covid-19’a karşı en güvenli korumayı sağladığını gösterdiğini ve daha önce hastalığa yakalananlara da ek koruma sağladığını söyledi.

Pan, bu çalışma dışında bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantıyla ilgili son verilerin, güçlendirici aşı dozunun enfeksiyonlara, hastaneye yatma ve ölüme karşı önemli ek koruma sağladığını gösterdiğini söyledi.

Doktor Ben Silk de CDC’nin aşıların, takviye dozun ve daha önce enfeksiyona yakalanmanın etkisi konusunda Omicron varyantı özelinde de çalışma yürüttüğünü ve mümkün olduğunda verileri paylaşacaklarını açıkladı.

