HABER

Doğal gaz depolama kapasitesi 10 milyar metreküpe çıkarılıyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.07.2019 16:30 | Son Güncelleme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz depolama kapasitesinin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarının sürdüğünü söyledi."2019 Doğal Gaz Genişleme Yatırım Gerçekleşmesi ve 2020-2022 Yılları Doğal Gaz Genişleme Yatırım Planlaması Toplantısı"nda konuşan Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini teminat altına almak için en önem verilen hususun güçlü bir doğal gaz altyapısının kurulması olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, doğal gaz depolama kapasitesinin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
"2019 Doğal Gaz Genişleme Yatırım Gerçekleşmesi ve 2020-2022 Yılları Doğal Gaz Genişleme Yatırım Planlaması Toplantısı"nda konuşan Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini teminat altına almak için en önem verilen hususun güçlü bir doğal gaz altyapısının kurulması olduğunu söyledi. Bakan Dönmez, "Bu yıl doğal gazda tüm zamanların pik tüketim rekorunu herhangi bir kesintiye ya da kısıntıya gitmeden karşılamamız bu yönde attığımız adımların ne kadar doğru ve yerinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Doğal gaz depolama kapasitemizin 10 milyar metreküpe çıkarılması için hem özel hem de kamu ayağında çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan gazı sisteme kısa sürede tedarik edebilen FSRU ve LNG projelerimizle de arz güvenliğimize önemli bir esneklik kazandırdık. Türkiye’nin doğal gaz altyapısı o denli güçlü ki artık doğal gazda arz güvenliği sıkıntımız yoktur diyebiliriz" diye konuştu.

"Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 81 şehrinin tamamına doğal gazı ulaştırdık"
Doğal gazın yaygınlaştırılmasında 2018 yılının tarihi bir yıl olduğunu belirten Bakan Dönmez, "Geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla Türkiye’nin 81 şehrinin tamamına doğal gazı ulaştırdık. Şimdi hedefimiz ilçe merkezlerimiz başta olmak üzere diğer yerleşim yerlerine de doğal gazın ulaşmasını sağlamak. 2019 yılında belirlediğimiz hedeflere ulaşması için ilgili kurum ve kuruluşlarla değerlendirme toplantıları yaparak gelinen son durum hakkında sürekli bilgi alıyoruz. Bu hafta yaptığımız son toplantıda 2019 yılı için belirlediğimiz genişleme ve ilerleme projelerinin planladığımız şekilde sürmesi için taraflara gerekli talimatları verdik" şeklinde konuştu.
Türkiye’nin dört bir yanına doğal gazı ulaştırmanın ve vatandaşların bu rahatlıktan faydanlanmasını sağlamanın teknik olduğu kadar sosyal bir görev olduğunu da aktaran Bakan Dönmez, "Gittiğimiz bütün şehirlerde vatandaşlarımızdan bu yönde yoğun talepler alıyoruz. Bu nedenle 2020-2023 arası doğal gaz arzı sağlanacak yerleşim yerlerinin de bir an önce doğal gaz arzına hazır hale getirilmesi için ilgili kurumlara çalışmalarını daha da hızlandırmalarını söyledik. İnşallah Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yakışır bir şekilde teknik ve ekonomik şartları yatırım kapsamına uygun olan ilçelerimizde yaşayan vatandaşlarımız için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu noktada yerel yönetimlerin de bu yatırımlara katkı ve kolaylık sağlaması büyük önem arz etmektedir" ifadelerini kullandı.
Düzenlenen toplantıda doğal gaz dağıtım şirket yetkilileri, BOTAŞ ve Bakanlık üst düzey yetkilileri de hazır bulundu.
Öte yandan Doğal Gaz İthalatçıları Derneği Başkanı Mithat Bülent Özmen ve beraberindeki heyeti kabul eden Bakan Dönmez, Türkiye’nin kaynak ülke ve güzergah çeşitliliğini artırmak için önemli adımlar attığını vurguladı. Bakan Dönmez, "Türkiye’yi enerjinin sadece transfer edildiği değil, aynı zamanda fiyatlandırılmasının yapıldığı, pazarın gelişimine yön veren, serbest piyasa şartları içerisinde alıcı ve satıcıların bir araya geldiği, gelişmiş enerji altyapısına sahip, gerçek bir enerji merkezi haline getireceğiz" dedi.

Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...Görenler gözlerine inanamadı! Fiyatı ise...
AYM Başkanı Arslan: İhlalin kaynağı kurutulmalıAYM Başkanı Arslan: İhlalin kaynağı kurutulmalı
Türkiye ile Burundi arasında, güvenlik işbirliği anlaşması imzalandıTürkiye ile Burundi arasında, güvenlik işbirliği anlaşması imzalandı

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Merkez Bankası faiz kararı açıkladı

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Fazla kilolarını veren Şükran Ovalı nefes kesti

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

Putin'den Türkiye'ye vize müjdesi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Ekrem İmamoğlu’ndan Binali Yıldırım’a yemek çağrısı

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanına hakaret eden CHP'li avukat partiden ihraç edilecek

CHP'den Cumhurbaşkanı'na hakaret eden avukat hakkında karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AYM’de yemin törenine katıldı

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

Mansur Yavaş'tan istifa çağrısı: Siz niye gitmiyorsunuz?

MHP Lideri Bahçeli'den 'Lozan' mesajı

Bahçeli'den dikkat çeken 'Lozan' mesajı!

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Karamollaoğlu: Hakan Atilla'nın tutukluluğu hukuksuzdu

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

Kalın ve Jeffrey, Suriye konusunu görüştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.