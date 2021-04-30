Doğal gaz, elektrik, su ve internet faturası ödenmeyecek mi? Faturalara tam kapanma ayar

17 gün boyunca uygulanacak olan tam kapanma sürecinin başlaması ile elektrik, doğal gaz ve internet faturaları hakkında yeni kararlar devreye girdi. Alınan son karara göre, konut ve ticarethanelerin aylık iki bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. İşte, detaylar...

FATURALAR ERTELENECEK Mİ?

Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrasına ertelendi. Konut ve ticarethanelerin aylık iki bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti yaşanmayacak. 17 günlük süreç boyunca ödeme imkanı bulamayan vatandaşlara düzenlenen genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesinti uygulanmayacak.

Ancak, Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Yine ta kapanma boyunca arızalara en hızlı biçimde müdahale edilecek. Müşteri hizmetleri merkezleri müşterilerin ihtiyacını karşılamak için dönüşümlü olarak çalışmaya devam edecek.



