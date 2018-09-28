Doğal gaz ölçüm istasyonunda test tankı patladı: 1 ölü

SEYİTGAZİ (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesi yakınlarındaki doğal gaz ölçüm istasyonunda deneme testi yapılan tank, iddiaya göre, fazla basınç nedeniyle patladı. Patlamada, Mustafa Kuru (32) adlı işçi yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Seyitgazi ilçesi Aksaklı Mahallesi yakınlarındaki doğal gaz ölçüm istasyonunda meydana geldi. Tankta hava basıncı verilerek sızıntı testi yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Bu sırada tankın yanında bulunan işçilerden Mustafa Kuru, olay yerinde yaşamını yitirdi. Patlamanın fazla basınç nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü.
Mustafa Kuru'nun cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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