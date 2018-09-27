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Doğal gaz patlaması meydana gelen binanın yıkımına başlandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 15:22 | Son Güncelleme

BURSA'da dün doğal gaz patlamasının meydana geldiği 4 katlı apatmanın yıkımına karar verilirken, büyük hasar görerek boşaltılan 4 bina ile ilgili kararın ise incelemenin ardından verileceği belirtildi.

Berktuğ ÖNCÜ/Mehmet İNAN/ BURSA (DHA)- BURSA'da dün doğal gaz patlamasının meydana geldiği 4 katlı apatmanın yıkımına karar verilirken, büyük hasar görerek boşaltılan 4 bina ile ilgili kararın ise incelemenin ardından verileceği belirtildi. Patlamanın meydana geldiği binanın yıkımına başlanırken, olayda yaralanan 6 kişiden 1'i vücudundaki yanıklar nedeniyle Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki yanık merkezine sevk edildi. Merkez Osmangazi İlçesi Maksem Mahallesi'nde dün 4 katlı binada meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlama korku ve paniğe neden oldu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürülürken Sinan Erinç (48), Alpaslan Akgün (38), Zeynep Berna Durmuş (8), Kerem Durmuş (8), Gizem Ece Durmuş (1) ve Barış Özkan (18) yaralandı. Birçok semtten duyulan patlamada, olayın meydana geldiği apartman ile 4'ü ağır olmak üzere 20'den fazla bina hasar gördü, 5 otomobil ile 1 motosiklet kullanılamaz hale geldi. Bursa Valisi İzzettin Küçük ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın olayın ardından inceleme yaptığı Maksem Mahallesi'nde zarar gören binalar boşaltıldı. Burada yaşayanlardan bazıları otellerde ağırlanırken, büyük bölümü ise yakınlarının yanına yerleşti. Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından patlamanın olduğu binanın yıkımına karar verdi. Bu binanın yıkımı için çalışmalar başlatılırken, hasar gören diğer 4 bina hakkında ise karar incelemenin ardından verilecek. Patlama ile ilgili olarak araştırma başlatan Bursagaz'ın ise bugün öğleden sonra konuya ilgili olarak açıklama yapacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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