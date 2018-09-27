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Doğal gaz patlaması meydana gelen binanın yıkımına başlandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2018 18:18 | Son Güncelleme

BURSAGAZ'DAN AÇIKLAMA Bursa'da Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde dün 4 katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Bursagaz, patlamanın olduğu binanın yıkılma riski bulunduğundan, inceleme yapmak isteyen teknik ekiplerine, can güvenliği açısından izin verilmediğini belirtti.

BURSAGAZ'DAN AÇIKLAMA
Bursa'da Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'nde dün 4 katlı apartmanda meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamayla ilgili soruşturma sürüyor. Olayla ilgili yazılı açıklama yapan Bursagaz, patlamanın olduğu binanın yıkılma riski bulunduğundan, inceleme yapmak isteyen teknik ekiplerine, can güvenliği açısından izin verilmediğini belirtti. Ekiplerin bu nedenle gerekli incelemeyi yapamasa da araştırmayı sürdürdüğünü belirten firma, açıklamada şunları kaydetti:
"İhbarı alan ekiplerimiz hemen bölgeye intikal etti. Gerekli önlemleri, itfaiye, AFAD ve polis ekipleriyle iş birliği içerisinde aldı. Ayrıca doğal gaz ile ilgili tüm tedbirler alınmıştır."

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