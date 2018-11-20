HABER

Doğal gaz patlamasında ev harabeye döndü, duvardaki çerçeve düşmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2018 14:13 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Oltu ilçesindeki evde, doğal gaz bağlantısı döşenirken, patlama meydana geldi.

Doğal gaz patlamasında ev harabeye döndü, duvardaki çerçeve düşmedi

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA) - ERZURUM'un Oltu ilçesindeki evde, doğal gaz bağlantısı döşenirken, patlama meydana geldi. Evin duvarları patlamanın şiddetiyle yıkılırken, 3 kişi yaralandı. Ev harabeye dönerken, yıkılan duvarda asılı çerçevenin düşmediği görüldü.
Atatürk Caddesi'nde bulunan, 3 katlı binanın girişindeki Özgür Karabulut'a (37) ait evde, dün saat 19.30 sıralarında, doğal gaz bağlantısı döşenirken, patlama meydana geldi. Evin duvarları, patlamada büyük gürültüyle yıkıldı. Evdeki bazı eşyalar, patlamanın şiddetiyle sokağa saçılırken, park halindeki araçların da camları kırıldı. Ev sahibi Özür Karabulut ile işçiler Turgay Demir (40) ve Yusuf Akyüz (24), patlama sırasında vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karabulut ve Demir, buradaki tedavilerinin ardından Erzurum'daki hastaneye sevk edildi.
ÇERÇEVE YIKILAN DUVARDA KALDI
Ev harabeye dönerken, yıkılan duvarda asılı çerçevenin düşmediği görüldü. Çerçevedeki fotoğrafta yer alanların, Özgür Karabulut'un dedesi Faik Karabulut ile amcası Mustafa Karabulut olduğu öğrenildi.
'SAĞ ÇIKMAMIZ, TAMAMEN MUCİZEYMİŞ'
Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen işçi Yusuf Akyüz, patlamanın olduğu eve geldi. Akyüz, "Evin tesisatını yaptık. Vanaları açıp, gazın gelmesini bekliyorduk. Bu sırada evin lambasını yaktılar. O sırada evi, alev topu kapladı. Patronum Turgay ağabey, bana bir şey olmasın, diye üzerime kapandı sonra dışarı çıktık. Çok şükür, kimseye bir şey olmamıştı. Bizi ilçe hastanesine kaldırdılar. Benim durumum, onlara göre iyi olduğu için tedavi edip, taburcu ettiler. Bugün sabah gelip, evi gördüğümde 'Sağ çıkmamız, tamamen mucizeymiş' dedim" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Doğal gaz patlamasında ev harabeye döndü, duvardaki çerçeve düşmediDoğal gaz patlamasında ev harabeye döndü, duvardaki çerçeve düşmediDoğal gaz patlamasında ev harabeye döndü, duvardaki çerçeve düşmedi

PARTNERArap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...Arap gençler şaşırttı! Altın kaplama arabalarıyla...
Toprağa gömülü uyuşturucuya 3 tutuklamaToprağa gömülü uyuşturucuya 3 tutuklama
Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: 6222 kapsamında 1299 taraftara işlem yapıldıEmniyet Genel Müdürü Uzunkaya: 6222 kapsamında 1299 taraftara işlem yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Akşener'den Erdoğan'a çağrı: Aracından in, yaşlıya, emekliye, kadına, işçiye, "Halinden memnun musun?" diye sor

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Talat Bulut'tan Altan Erkekli'ye: Her filmde oynamana rağmen...

Benzin ve motorine indirim!

Benzin ve motorine indirim!

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

36 yıl ceza istenen davada beraat etti! 'Öpmesini istiyordum ama dokunmasını istemiyordum'

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

AK Parti Antalya adayı belli oldu iddiası!

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

İzmir'de korkunç kaza! Kadın polis ağır yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Tam 600 yıllık! Tescillenmesi için harekete geçildi

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Sapık şeyh hakkında mide bulandıran bir detay daha!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Öğretmenin telefonundan iğrenç görüntüler çıktı!

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

Maçka Parkı'nda yaşanan 'kıyafet' tartışmasında tanıklar dinlendi

İzmir'deki kazada korkunç detay!

İzmir'deki kazada korkunç detay!

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

Aldatan kocasını pompalı tüfekle vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.