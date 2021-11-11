Doğal gaz sıkıntısının arka planı: Krizin sorumlusu Rusya mı?

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Tüm Avrupa ülkelerinde doğal gaz fiyatları rekor seviyede yükselirken, kıtanın ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Rusya'nın bu durumu lehine kullandığı iddia ediliyor.

Avrupa'daki doğal gaz krizinin sebepleri neler?

Rusya doğal gazı komşu ülkelere karşı politik bir silah olarak mı kullanıyor?

Bu kriz Türkiye'ye nasıl yansıyor?

Yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş çözüm olabilir mi?

Enerji piyasası uzmanı Cüneyt Kazokoğlu Avrupa'da yaşanan doğal gaz krizini ve gelecek beklentileri BBC Türkçe'ye anlattı.

Video, haber: Ege Tatlıcı

