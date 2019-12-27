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  4. Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 1 yaralı

Doğal gaz sızıntısı patlamaya neden oldu: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada, Kübra Yılmaz yaralandı.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde doğal gaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada, Kübra Yılmaz yaralandı. Yılmaz, ocağı yakmak isterken patlama olduğunu belirterek, "Bomba gibi patladı. Kaşım, saçım, kirpiklerim ile yüzüm yandı" dedi.
​Olay, öğle saatlerinde Ağcalı Mahallesi'nde bir apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Kübra Yılmaz, annesi Cemile Yılmaz ve kardeşi Yusuf ile otururken, çay suyu koymak için mutfağa geçti. Kübra Yılmaz'ın ocağı açıp çakmağı çakmasıyla birlikte patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle mutfağın kapısı salona fırladı. Balkonun duvarı çöktü, kapısı ve camları kırıldı. Saçında, kaş ve kirpikleri ile yüzünde hafif yanıklar oluşan Kübra Yılmaz, ile bu sırada oturma odasındaki Yusuf Yılmaz ile Cemile Yılmaz hemen evi boşaltırken, ihbar üzerine olay yerine ARMADAŞ ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, büyük hasar gören mutfakta inceleme yaptı. Patlamaya, doğal gaz kaçağının neden olduğu belirlendi.
'BOMBA GİBİ PATLADI'
Hâlâ olayın şokunu yaşadığını söyleyen Kübra Yılmaz, patlamayla neye uğradığını şaşırdığını belirterek, "Çayın altını yakmak için ocağı açtım, sonrasında bir anda patladı ve ben yerden sıçradım. Ne olduğunu anlamadım, bir anda oldu. Herhangi bir gaz kokusu da yoktu içeride, ben koku falan da almadım. Patlama büyüktü. Beni yere sıçrattı, bomba gibi patladı. Kaşım, saçım, kirpiklerim ile yüzüm yandı" diye konuştu.
'ÖNCE PATLADI, SONRA GAZ KOKUSU GELDİ'
Olay sırasında uyuduğunu belirten Yusuf Yılmaz ise, "Bir anda patladı, çok felaket bir şekilde patladı. Daha sonra gaz kokusu geldi. Odadan çıkınca ortalığı bu şekilde gördüm. Şoktayım hâlâ da" dedi.
'MUTFAĞIN KAPISI SALONDA GELMİŞ'
Cemile Yılmaz da olay sırasında oturma odasında oturduğunu belirterek, "Kız mutfağa gitti, çayın altına yakmaya. Birden patlama oldu, korktuk. Kapıya çıkıp baktık ki; mutfağın kapısı salona gelmiş. 'Kızım ne oldu?' diye sorduğumda 'Anne bilmiyorum' dedi. Baktık ki her yer haşat olmuş, ne olduğunu bilemedik" dedi.
Ev sahibi Hüseyin Yılmaz da patlama sırasında evde olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Sanayiden geliyordum. Okulun oraya gelince bir koku aldım. 'Doğalgaz kaçağı mı acaba? dedim kendi kendime. Eve gelince baktım ki balkonun duvarı uçmuş. Görünce şoka uğradım. Kombiye baktım, herhangi bir şey yok. Çocuklar şoka girmiş, neye uğradığını şaşırmışlar."
ARMADAŞ ÇALIŞANLARI ANONSLA MAHALLE SAKİNLERİNİ UYARDI
Öte yandan patlamanın meydana geldiği evin alt tarafından geçen Ali Kısakürek Caddesi'ndeki doğalgaz boru hattında da kaçak tespit edildi. Polis, caddeyi çift yönlü olarak trafiğe kapatırken, ARMADAŞ ekipleri de kaçağı gidermek için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca mahalle içerisinden yaptığı anons ile vatandaşları gaz kaçağına karşı uyardı.

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