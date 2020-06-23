Evde Kolayca Hazırlayabileceğiniz Doğal Göbek Eritme Kürleri

Stres, yapay gıdalar, sağlıksız beslenme gibi birçok sebep yüzünden varlık gösteren fazla kilolar pek çok insan için can sıkıcı bir konu. Hem vücut sağlığını tehdit eden hem de dış görünüşü olumsuz yönde etkileyen kilolardan kurtulmak için doğal ürünlerle hazırlanan kürlerden faydalanılabilir. Tabii sadece 3 günde göbek eritmek mümkün değil. Böylesine kısa bir süre içerisinde yağlardan ve kilolardan tamamen kurtulmak mümkün olmayacağı için sabırlı ve programa sadık bir tavır takınılması önemli. Aşağıdaki kürleri uygularken dengeli ve sağlıklı beslenmeye, en azından yürüyüş ve basit egzersizler yapmaya gayret gösterirseniz daha olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Ayrıca kürleri uygulamadan önce içeriğinde yer alan bitkisel ürünlere karşı alerjinizin olup olmadığına da dikkat etmelisiniz. Kür uygulaması ile birlikte göbek bölgesindeki yağların erimesine fayda sağlayacak egzersiz önerileri için: Kolayca Göbek Eritmenizi Sağlayacak Egzersiz ve Diyetler Evde Hazırlayabileceğiniz Doğal Göbek Eritme Kürleri 1. Yoğurt kürü İbrahim Saraçoğlu göbek eritme kürü olarak da bilinen bu yoğurt kürünü hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler arasında;

Yarım limonun suyu,

1 çay kaşığı pul biber ve

3 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt bulunuyor. Malzemelerin hepsini bir kasenin içine dökün. Daha sonra bu malzemeleri güzelce karıştırın ve elde ettiğiniz karışımı tüketmeye başlayın. Göbek eritmek için uygulayabileceğiniz bu yoğurt kürünü geceleri uyumadan 3 saat kadar önce tüketmeniz uygun olacaktır. Yoğurt kürü uygulamasının ardından kesinlikle başka bir gıda tüketmemeniz gerekiyor. Ayrıca yatağa girene kadar küçük yudumlar halinde 4-5 bardak kadar su tüketmeniz de iyi olacaktır. Fakat sudan başka bir içecek içmemeye özen gösterin. Bu kürü en az 2 hafta uygulamaya çalışın. Hafta içerisinde yalnızca 2 gün uyguladığınız takdirde kısa sürede olumlu sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Yoğurt kürünün faydaları, uygulama şekli ve yoğurtla hazırlanan farklı kür tarifleri için: Yoğurt Kürü Nasıl Hazırlanır? Limon ve Pul Biber Ekleyerek Zayıflamak Mümkün mü? 2. Lahana ve maydanozlu kür Göbek yağlarını eritmeye yardımcı olan bu doğal kürü hazırlamak için şu malzemelere ihtiyaç duyacaksınız: 4 tane taze lahana yaprağı

2 su bardağı su

1 tane limon

Yaklaşık 25 dal kadar taze maydanoz İlk olarak 2 su bardağı suyu kaynatın. Daha sonra kaynayan suyun içerisine lahana yapraklarını ilave edin. Lahana yapraklarının da en az 3 dakika kadar kaynamasının ardından maydanozları da karışıma ilave edin. Maydanozun da 3 dakika boyunca kaynamasını bekleyin ve daha sonra karışımı soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra karışımı süzgeçten geçirin ve içine limon sıkın.

Günde 2 ya da 3 defa içilmesi uygun olan bu karışımı isterseniz aç, isterseniz tok karnına tüketebilirsiniz. Kürün her gün taze olarak yapılıp içilmesi daha iyi sonuçların ortaya çıkmasını sağlayacaktır. Hızlı göbek eritme yollarından biri olan bu kürün içine tatlandırıcı gibi yapay maddeler atmamaya özen gösterin ve 3 hafta boyunca uygulamaya devam edin. 3. Yağ karışımından elde edilen kür Ahmet Maranki'nin göbek eritme kürlerinden birisi olan bu karışımı hazırlamak için; 1 yemek kaşığı limon suyu,

1 yemek kaşığı susam yağı,

1 yemek kaşığı okaliptüs yağı ve

1 yemek kaşığı biberiye yağına ihtiyacınız var. Tüm yağları ve limon suyunu bir kabın içerisine atıp güzelce karıştırın. Daha sonra elde etmiş olduğunuz karışımı göbek bölgelerinize dairesel hareketler ile güzelce yedirmek koşuluyla uygulayın. 1 ay boyunca bu işlemi her gün uygulayın. 1 aylık sürecin ardından göbek bölgenizin üstünde birikmiş vaziyetteki yağların erimeye başladığınız gözlemleyebilirsiniz. Ayrıca yağ sürdükten sonra göbek bölgesinin daha hızlı erimesi için streç filmden de destek alabilirsiniz. Yağ karışımını göbeğinize sürdükten sonra üstünü streç filmle kapatırsanız karışımın etkisi daha da güçlenmiş olur. Streç filmin çok uzun süre vücudunuzda durmamasına dikkat etmelisiniz.

4. Chia tohumlu karışım Güney Amerika bölgesinde Aztek ve Maya dönemlerinden beri kullanılan Chia, göbek yağlarını eritmek için de oldukça elverişli bir doğal üründür. İçeriğindeki omega 3, demir, antioksidan ve liflerle göbek eritmek isteyenlere birçok fayda sağlayan karışımı hazırlamak için; Chia tohumuna ve

Yoğurt,

Meyveli yoğurt ya da salataya ihtiyaç duyacaksınız. Chia tohumlarını yoğurt, meyveli yoğurt ya da salatanıza katarak tüketebilirsiniz. Arzu ederseniz sabah kahvaltısında yulaf ezmesinin içine de chia tohumu ilave edebilirsiniz. Birçok farklı şekilde tüketebileceğiniz chia tohumları sayesinde bel bölgeniz daha ince bir görünüme kavuşacak ve yağları eritmeniz daha kolay olacaktır. Chia tohumunun zayıflama sürecine etkisi hakkında detaylı bilgi için: Chia Tohumu Zayıflatır mı? Zayıflama İçin Nasıl Kullanılır? 5. Sarımsaklı karışım Obeziteyi önleme konusunda son derece faydalı bir doğal ürün olan sarımsak, göbek yağlarının eritilmesi noktasında da önemli bir katkı maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Sarımsaklı karışımı hazırlamak için; 1 tane limon,

1 bardak su ve

3 diş sarımsak yeterli olacaktır. 1 bardak suyun içerisine sıktığınız limonun suyunu ilave edin. Daha sonra güzelce karıştırın. 3 diş sarımsağı çiğneyerek yedikten hemen sonra limonlu su karışımını içebilirsiniz. 2 hafta süresince bu kürü sabahları aç karnına tüketmeniz yağlardan kurtulmanız için son derece etkili olacaktır.