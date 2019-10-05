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Doğal güzelliklere pedal çeviriyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2019 12:10 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, 180 bisikletli, doğal güzellikleri görmenin heyecanını yaşıyor

Muğla'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bodrum Bisiklet Turu'nda, 180 bisikletli, doğal güzellikleri görme imkanı buldu.

Kumbahçe Mahallesi'ndeki bir otelin önünden başlayan bisiklet turunda, katılımcılar, ilçe merkezinden geçti. Bodrum'un tarihi ve doğal güzelliklerini pedal çevirerek görme şansı yakalayan bisikletlilerin keyifli oldukları görüldü.

Bisikletliler, Kızılağaç, Yalı ve Etrim mahallelerindeki ormanlıktan ve zeytin ağaçları arasından geçerek akşam saatlerinde turlarını tamamlayacak.

Bodrum Bisiklet Kulübü (BBK) Başkanı Emrem Yılmaz, yaptığı açıklamada, üçüncüsünü düzenledikleri etkinliğe katılımın bu yıl da yoğun olduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok bölgesinden bisiklet tutkunlarıyla bir arada olduklarını belirten Yılmaz, "Hep birlikte pedal çeviriyoruz. Bir aile gibiyiz, çok mutlu oluyoruz. Bu etkinliği yapmamızdaki amaç Bodrum'a katkıda bulunmak. 180 bisikletli bugün 52 kilometrelik parkurda pedal çevirecek." diye konuştu.

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