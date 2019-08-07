"Doğal güzelliklerimizi koruyoruz"

OECD raporunda Türkiye'nin, çevreye ve doğaya gösterdiği hassasiyetten, yapılan yatırımlardan dolayı büyük övgü aldığına işaret eden Kurum, çevre hassasiyeti konusunda millet bahçeleri, plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, sıfır atık projesi, atık su arıtma tesisleri gibi yatırımların önemli olduğunu dile getirdi.

Sadece 13 millet bahçesinde 850 bin ağaç diktiklerini, dikmeye de devam ettiklerini anlatan Kurum, kişi başı yeşil alan miktarını 7-8 metrekarelerden 15 metrekareye çıkarmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kurum, Isparta Valiliğindeki değerlendirme toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerdeki çevrecilikle ilgili hassasiyetin herkesten çok kendilerini memnun ettiğini, Bakanlık olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çevreci, doğayı koruyan adımlar attıklarını belirtti.

ISPARTA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Salda Gölü'ne ilişkin kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmadıklarını, doğal güzellikleri koruduklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi ile artık atıkların kaynağında ayrıştırıldığını, organik atıkların kompost haline getirilip gübre yapıldığını, bu gübrelerin de millet bahçelerinde, parklarda kullanıldığını kaydeden Kurum, "Plastik poşetleri ücretli hale getirdik, kullanım sayısını yüzde 80'lere varan oranlarda azalttık ki plastik poşetlerin doğaya bıraktığı zararı hepimiz biliyoruz." diye konuştu.

Çevreyle, denizlerle ilgili duyarlılıklarının her şeyin üstünde olduğuna işaret eden Kurum, bu konuda milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve Bakanlığın üzerine düşen görevi yerine getirdiğini bildirdi.

- "Kıyı kenar çizgisi içerisinde hiçbir yapılaşma yapmıyoruz"

Kazdağları'ndaki ağaç kesim iddialarına ilişkin Kurum, "Söz konusu alan Kazdağları'nda değildir, Kazdağları'na 40 kilometre mesafededir. Söylendiği gibi 195 bin ağaç kesilmemiştir, 13 bin ağaç kesildiği belirlenmiştir. 13 bin ağaca ilişkin hemen 14 bin fidan dikimi sağlanmıştır." dedi.