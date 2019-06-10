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Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 12:12 | Son Güncelleme

Bolu’nun gözde turizm merkezi olan tabiat ve milli parklarını 9 günlük bayram tatili boyunca toplam 84 bin 798 kişi ziyaret etti.Bolu’nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı.

Bolu’nun gözde turizm merkezi olan tabiat ve milli parklarını 9 günlük bayram tatili boyunca toplam 84 bin 798 kişi ziyaret etti.
Bolu’nun gözde turizm merkezleri olan Abant ve Gölcük Tabiat Parkları ile Yedigöller Milli Parkı, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca ziyaretçi akınına uğradı. Doğa turizmi tutkunları ve tatillerini yeşillikler içerisinde geçirmek isteyenlerin yıl boyunca uğrak yeri olan Bolu’ya, tatil boyunca 84 bin 798 tatilci geldi.
Bolu’ya 13 kilometre uzaklıkta olan ve içerisindeki gölün çevresinde çam, göknar, kayın, gürgen ve karışık türde ağaç türlerini barındıran Gölcük Tabiat Parkı, tatil boyunca 30 bin 381 kişiyi misafir etti. Gölcük Tabiat Parkı’na gelen ziyaretçiler, göl çevresinde yürüyerek ve bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek keyifli anlar yaşadı.
Bolu’ya 34 kilometre uzaklıkta olan ve tatilcilerin yılın 4 mevsimi ziyaret ettikleri Abant Tabiat Parkı’nda da, bayram tatili boyunca insan seli yaşandı. Tabiat Parkı girişinde kilometrelerce uzunlukta oluşan araç kuyrukları oluştu. Bayram tatili boyunca 34 bin 551 kişi tatil için Abant Tabiat Parkı’nı tercih etti.

Kampçıların tercihi Yedigöller oldu
Tatillerini doğayla iç içe kamp yaparak geçirmek isteyen tatilciler, Bolu şehir merkezine 42 kilometre uzaklıkta olan Yedigöller Milli Parkı’nı tercih etti. Doluluk oranının yüzde yüze ulaştığı Yedigöller Milli Parkı’na 16 bin ziyaretçi geldi. Ayrıca Göksu’yu bin 140, Sünnet Gölü’nü 334, Sülüklü Göl’ü 807, Beşpınarlar’ı 358 ve Kara Göl Tabiat Parkı’nı bin 227 kişi ziyaret etti.

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi

Doğal güzellikleriyle ünlü Bolu’ya, bayram tatilinde 84 bin 798 tatilci geldi
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