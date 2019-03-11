Doğal mirası kayıt altına aldılar

Samsun’dan Artvin’e DOKAP Bölgesi’nde daha önce hiç bilinmeyen ve haritada yer almayan şelalelerden göllere kadar bir çok doğal miras kayıt altına alındı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ercan Oktan, Samsun’dan Artvin’e kadar olan 8 ilde yapılan çalışmalar sonucu 309 adet tescilsiz doğal miras tespit edildiğini belirterek bu proje sayesinde devletin kayıtlarında olan kadar, olmayan doğal varlığının ortaya çıkarıldığını söyledi.

Türkiye’de ilk kez bu kadar kapsamlı yapılan, örnek olacak bu proje sayesinde bilinmeyen doğal varlıkların ortaya çıkarıldığını kaydeden Oktan, çıkartılan envanter sayesinde haritada yer almayan göller, şelaleler, mağaraların yanı sıra bir çok doğal bileşeninin ortaya çıkartıldığını belirtti. Oktan, söz konusu kültür envanteri çalışmasının 75 kişilik bir ekiple yaklaşık 2 yılda tamamlandığını söyledi.

“Devletin kayıtlarında olan kadar, olmayan doğal varlığımızın olduğunu ortaya çıkardık”

Yaptıkları çalışmada devletin kayıtlarında bulunan 496 olan doğal varlık bileşeninin 64 tanesinin artık olmadığını belirlediklerini kaydeden Oktan, “Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Karadeniz Bölgesi’nde 8 ili kapsayan Kültür Envanteri adı altında bir envanter projesi ortaya çıkardı. Bu 4 bileşeni olan bir proje. Yani taşınmaz kültür varlıkları bileşeni, doğal varlıklar bileşeni, müzeler ve halk kültüründen oluşan bir envanter projesi. Tüm Karadeniz’de, Samsun’dan Artvin’e kadar olan 8 ilde bir çalışma başlattık. Bu çalışmada 75 civarında bilim adamı, akademisyen, arkeoloğ, güzel sanatlar uzmanı, grafikerler, fotoğrafçılar, işletmeciler gibi multidisiplinleri kapsayan bir ekip yer aldı. Proje yaklaşık 2 yıllık arazi çalışmaları sonucu ortaya çıktı. Projede tüm Karadeniz illerinin hepsinde neler var; doğal varlık, doğal kaynak, ben bunlara doğal miras diyorum, ne var doğal mirasımızda bunları araştırdık. Karşımıza çıkan sonuç şuydu; göllerden şelalelere, anıt ağaçlardan, doğal yaşlı ormanlara, mağaralardan doğal kaynak olarak değerlendirebileceğimiz her şeyi araştırdık. Önce devletin kayıtlarında bunların hangileri var, bunları tespit etmeye çalıştık. Projenin ilk başlangıcında 496 tane doğal varlık bileşenimiz doğal mirasımızın olduğunu gördük. Çalışmaları derinleştirip arazi boyutlarında ortaya çıkardığımızda bu 496’nın 64 tanesinin ortalıkta artık olmadığını gördük. Arazi çalışmalarının başladığımızda karşımıza devletin kayıtlarında olan 432 tane doğal varlık bileşeni olduğunu gördük. Sonrasında devletin kayıtları altında olmayan sadece yöre halkının bildiği bir çok doğal varlık bileşeni olduğunu gördük ve biz bunları araştırarak kayıt altına almaya başladık. Böylelikle karşımıza çıkan rakam 309 oldu. Yöre halkı tarafından bilinen ancak devletin kayıtlarında olmayan doğal varlıklardan bahsediyoruz. Bu nedenle biz bunları kayıt altına aldık. Böylece Karadeniz’deki doğal varlıkların sayısı 741’e çıktı. Bu şu demektir devletin kayıtlarında olan kadar olmayan doğal varlığımızın olduğunu ortaya çıkardık” dedi.