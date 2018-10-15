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Doğal mucize zeytinyağının vücudumuza 9 faydası

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Zeytinyağı, zeytin ağaçlarındaki zeytin tanelerinden elde edilen bitkisel bir yağdır. Doğanın mucizesi zeytinyağı karaciğeri temizler, sindirimi kolaylaştırır, metabolizmayı hızlandırır.

Aynı zamanda cildi güzelleştirir, saç bakımına olumlu etkileriyle bilinir, diyabete iyi gelir, kan basıncını düzenler ve stresi azaltması gibi daha birçok yararı vardır. İşte zeytinyağının faydaları:

Doğal mucize zeytinyağının vücudumuza 9 faydası

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1-KARACİĞERİ TEMİZLER

1-KARACİĞERİ TEMİZLER
Karaciğer tüm vücudumuzu temizlemekte görevlidir. Zeytinyağı da karaciğeri. Vücudumuza giren toksinleri karaciğer salgılarıyla temizler. Zeytinyağı da karaciğerin fonksiyonunun artmasına yardımcı olur.
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2-SİNDİRİMİ DÜZENLER

2-SİNDİRİMİ DÜZENLER
Zeytinyağı yüksek oranda antioksidan içerir. Bu da sindirim sisteminizi düzenler ve bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar. Günde bir yemek kaşığı oranında zeytinyağı tüketmeniz durumunda sindirim sisteminiz düzenlenecektir. Kabızlık yaşıyorsanız bu soruna çözüm olacaktır.
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3-METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR

3-METABOLİZMAYI HIZLANDIRIR
Zeytinyağı tüketmeniz metabolizmanızı hızlandırır ve kilo vermenizi sağlar. Her gün zeytinyağlı salata tüketmeniz ve bunu öğün haline getirmeniz durumunda formunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.
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4-KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR

4-KEMİKLERİ GÜÇLENDİRİR
Zeytin, yüksek oranda kalsiyum içerir. Kalsiyum kemiklerin yapı taşıdır. Bitkisel yağ olan zeytinyağı kemikleri güçlendirir ve korur. Zeytinyağı mineral bakımından da zengindir onun bu etkisi kemiklerin güçlenmesine katkı sağlar.
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5-CİLDİ KORUR

5-CİLDİ KORUR
Cildi korur ve yaşlanmayı geciktirir. Güzelleştirir ve pürüzsüz bir cilde sahip olmanızı sağlar. Makyaj malzemelerine karşın cildi kimyasallara karşı korur.
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6-SAÇ BAKIMINA ETKİSİ

6-SAÇ BAKIMINA ETKİSİ
Zeytinyağı saç bakımına da faydalıdır. Birçok saç bakım ürünlerinin içeriğinde zeytinyağı mevcuttur. Ancak evde çözüm olarak, zeytinyağını saçınıza duştan önce 15-20 dakika bekletirseniz saç dökülmesini azaltır ve canlı gözükmesini sağlar.
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7- DİYABETE ETKİSİ

7- DİYABETE ETKİSİ
Zeytinyağı, kan şekeri seviyesini düşürür. Diyabet hastaları için insülin görevi görür ve sorunlara pozitif etki sağlar.
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8-KAN BASINCINI DÜZENLER

8-KAN BASINCINI DÜZENLER
Kan basıncını düzenler ve bu da tansiyonunuzun normal seviyede olmasını sağlar.
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9-STRESİ AZALTIR

9-STRESİ AZALTIR
Günde bir miktar zeytinyağı tüketmek, yorucu ve stresli hissettiğiniz zamanlarda size destek sağlayacaktır. Zeytinyağı aynı zamanda vücudunuzun enerjisini korur ve size canlılık katar. Sabah kahvaltınızda zeytin tabağına bir miktarda zeytinyağı döküp baharatlarla damak zevkinize göre tatlandırarak tüketebilirsiniz.
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Miktarına dikkat!

Miktarına dikkat!
Bunların dışında zeytinyağı kolesterol dengenizi korur. Meme çatlaklarına iyi gelir, meme kanseri riskini azaltır. Zeytinyağı sağlıklı yağlardan olduğu için her gün tüketilmelidir. Fakat miktarı doğru belirlenmelidir.
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