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"Doğal ot yalanı" öldürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 11:51 | Son Güncelleme

"2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu"na göre, geçen yıl meydana gelen 941 narkotik madde bağlantılı ölümün 564'ü bonzai kullanımından kaynaklandı - "Organik uyuşturucu" ya da "doğal ot" yalanına kanarak sentetik uyuşturucu olan bonzai kullananlar zehirlendiklerini fark etmedi - Doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı 2013'te 232 iken 2014'te yüzde 114 artışla 497, 2015'te yüzde 19 artışla 590, 2016'da yüzde 56 artışla 920, 2017'de ise yüzde 2,3 artışla 941 oldu

ORHAN ONUR GEMİCİ / SERTAÇ BULUR - "2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu"na göre, geçen yıl meydana gelen 941 narkotik madde bağlantılı ölümün 564'ü bonzai (sentetik kannabinoid) kullanımından kaynaklandı. "Organik uyuşturucu" ya da "doğal ot" yalanına kanarak sentetik uyuşturucu olan bonzaiyi kullananlar, zehirlendiklerini fark etmedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca hazırlanan "2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu"nda madde bağlantılı ölümler öne çıktı.

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı verileri baz alınarak hazırlanan rapora göre, geçen yıl 941 kişi doğrudan narkotik madde kullanımı sonrası hayatını kaybetti.

Ölenlerin 909'u erkek, 32'si kadın, yaş ortalaması ise 31,98 olarak kayıtlara geçti, en yoğun ölüm 25-34 yaş aralığında görüldü. Uyuşturucudan ölen en yaşlı kişinin 78, en genç 3 kişinin ise 14 yaşında olması dikkati çekti.

Ölen kişilerin 886'sının Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, diğerlerinin yabancı ülke vatandaşları olduğu tespit edildi.

Söz konusu ölümlerin 36'sının uçucu madde kullanımından kaynaklandığı belirlendi.

Doğrudan madde bağlantılı ölüm sayısı 2013'te 232 iken 2014'te yüzde 114 artışla 497, 2015'te yüzde 19 artışla 590, 2016'da yüzde 56 artışla 920, 2017'de yüzde 2,3 artışla 941 oldu.

Son 5 yıldaki en düşük artış 2017'de görülürken alandaki uygulama ve operasyonların ölüm sayılarında düşüşe neden olduğu belirtildi.

Madde bağlantılı ölümlerin büyük kısmında ölüm nedeninin çoklu madde kullanımından kaynaklandığı, 2017'de bu şekilde 575 ölüm olduğu bildirildi.

- Bonzai tehlikesi

Narkotik madde kullanımından geçen yıl ölenlerin profiline bakıldığında bonzainin öne çıktığı belirtildi.

Geçen yılki 941 narkotik madde bağlantılı ölüm olayının 564'ü bonzai kullanımından kaynaklandı. Bonzai kaynaklı 564 ölümün 247'sinde tek başına bu maddenin etkili olduğu görüldü.

Yaklaşık 200 çeşidi olduğu belirtilen bonzainin, yurda yasa dışı yollardan başta Çin olmak üzere yabancı ülkelerden getirildiği, kolay şekilde çözüldüğü kaydedildi.

- Zehirlenme, uyuşturucu etkisi yaratıyor

Yeni nesil uyuşturucular kategorisindeki bonzainin, uyuşturucu ve hayal gösterici etkilere sahip, tamamen sentetik narkotik madde olduğu vurgulanan rapora göre, etki süresini hızlandırmak amacıyla içine haşere ve tarım ilacı gibi zehirler katılan bonzaiyi kullanan çoğu kişi yaşadığı zehirlenmeyi narkotik madde etkisi zannediyor.

Raporda ada çayı, damiana çayı, yavşan otu, kekik, kalitesiz esrar, kına, hint kınası, kimyon gibi bitkisel ürünlerin yanı sıra esrar ve kağıt üzerine spreyle sıkılan bonzainin, kullanıcılarda sentetik olmadığı yönünde güçlü kanaat oluşturduğu, bunun da ölüm riskini artırdığı vurgulanıyor.

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2018 Türkiye Uyuşturucu Raporu Bonzai Emniyet Genel Müdürlüğü narkotik madde bağlantılı ölüm Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

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