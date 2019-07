Doğal sit alanı Boztepe'de tünel ve yol inşaatına tepki

Selçuk BAŞAR-Selay SAYKAL/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da, şehir içi ulaşımın rahatlaması amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı projesi kapsamında doğal sit alanı Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları, tepkilere neden oldu. Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz, çalışmalarla tepenin görünümünün bozduğu ve kent siluetine zarar verildiğini belirterek, "Mutlak korunması gereken bir alan, yol yapılarak tahrip ediliyor. Maalesef Boztepe'ye müdahale ederek bugünü kurtarıyoruz ama geleceği kaybediyoruz" dedi.

Trabzon'da, kent trafiğini rahatlatması beklenen 28 kilometre uzunluğundaki, 12 köprülü kavşak, 17 tünel ve 55 köprüden oluşacak olan Kanuni Bulvarı projesinin çalışmaları sürüyor. Karadeniz Sahil Yolu'nun Yıldızlı mevkisinden başlayarak Trabzon- Maçka yolu Gözalan mevkisinde sona erecek ve yaklaşık 2 milyara mal olacak projenin, 2020'de tamamlanması bekleniliyor. Yürütülen çalışmalarla yaklaşık 11 kilometrelik kısmı tamamlanıp trafiğe açılan projeyle, kent trafiği yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor. Boztepe sırtlarında yapımı süren tünel, yaklaşık 70 metre yüksekliğinde viyadükle bağlanarak kentin batı ile doğu yönüne de ulaşım ağı sağlanacak.

YOL VE TÜNELE TEPKİ

Proje kapsamında kentin önemli seyir teraslarından biri olan ve 2017 yılında 'Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı' olarak tescillenen Boztepe'de ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel inşaatı çalışmaları tepki görüyor. Kent sakinleri, bazı akademisyenler ve şehir plancıları, viyadükle bağlanması planlanan tünel ve yol çalışmalarının ağaçlarla kaplı tepenin görünümünü bozduğu, kent siluetine zarar verdiğini öne sürerek çalışmalara tepki gösterdi. Bazı uzmanlar ise alternatif yol üretmek yerine Boztepe'nin tahrip edildiğini öne sürdü.

'PLANLAYAN KİŞİ BİLE HOŞNUT DEĞİL'

Projenin şehir trafiği açısından zorunlu olduğunu söyleyen Trabzon İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Muzaffer Aydın, projenin planlama aşamasında meslek örgütlerinin ve uzmanların görüşlerinin dikkate alınmadığını belirterek, "Planlamalarda pek çok alternatif olmasına rağmen üzerine düşünülmedi ve kolaya kaçıldı. Yolu planlayan kişi bile, yolun yapılan kısmıyla ilgili hoşnut olmadığını ve çirkin yapıldığını söylüyor. Boztepe sit alanıdır ve buna rağmen yol yapılmasına izin verdiler. Yeşilin ortasında gri bir görüntü oluştu. Boztepe'yi maalesef tam ortasından hançerledi. Buna izin verenler, kötü görüntüyü düzeltmek için tünelin üst kısmına peyzaj düzenlemesi yapılmasına müsaade etmeli. Aksi halde Trabzon için çok çirkin bir görüntü olarak kalacak" dedi.

'6 DAVA AÇTIK, 2'SİNİ KAZANDIK'

Şehir Plancıları Odası Trabzon Şube Başkanı Ercan Şen de, 1989 yılında planlanan Kanuni Bulvarı projesinin, Karayolları Genel Müdürlüğü uhdesine geçtikten sonra değişikliğe uğradığını öne sürerek, "Yolla ilgili güzergah sürekli değişti, defalarca meclis kararı alındı ve revizyona uğradı. Güzergah ortaya çıktığından beri odamız olarak, yolun batı yönünden gelip kuzey ile güney arasındaki bağlantıyı kestiğiyle ilgili itirazlarda bulunduk. Kent içi yol olmaktan uzaklaşıp, transit yola dönüştüğünü, bazı mahalleler arasında ulaşımı ortadan kaldırdığını kenti bir eşik haline getirdiğini beyan ederek hukuki yollara başvurduk. 6 davamızın 2'sini kazandık. 4 davamız ise halen sürüyor" diye konuştu.

'TAHRİBAT YAPILDI'

Boztepe'de inşaatı devam eden yol ve tünel çalışmalarına ilişkin konuşan ve tepenin tahribata uğratıldığını öne süren Şen, "Tünel yapıldıktan sonra buraya 70 metrelik viyadük dikilecek. 4 yıl önce, Kanuni Bulvarı'nın Boztepe'den geçeceği konusu Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na geldiğinde, sit alanına yol çalışmasının yapılmaması gerektiğini savunarak başka bir güzergah belirlenmesini tavsiye ettik. Çalışma kesinleşince hukuki yollara başvurduk. Şu an Boztepe'de tünel ve yol yapmak için tahribat yapıldı. Çalışmalar bitip viyadük yükseldiğinde, mahkemeden lehimize sonuç gelmiş olsa bile bunun geri dönüşü olmayacaktır. Şu an mahkeme sonucu lehimizde gelirse, imalat bitmemişse belki tahribatın ilerlemesi durdurulabilir" dedi.

'BUGÜNÜ KURTARIP GELECEĞİ KAYBEDİYORUZ'

Doğa ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği Başkanı Doç. Dr. Coşkun Eruz ise, tarihi geçmişe sahip Boztepe'nin 1'inci derece sit alanı olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

"Boztepe'nin yamaçları, 'Trabzon papatyası' olarak adlandırılan dünyada nadir olarak bulunan bir bitkinin varlığı nedeniyle 1'inci derecede koruma alanı olarak tescillenmiştir. Şu an mutlak korunması gereken bir alan yol yapılarak tahrip ediliyor. Persler, Trabzon'u 'güneşin en güzel battığı yer' olarak adlandırılmış ve bu coğrafyada da güneşin denize en güzel batışının izlendiği yer Mitra Tepesi yani Boztepe'dir. Bunların hepsini turizm ve kültür adına değerlendirmemiz gerekirken, maalesef Boztepe'ye müdahale ederek bugünü kurtarıyoruz ama geleceği kaybediyoruz."