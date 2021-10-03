Doğal stüdyoya yoğun ilgi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 2009 yılında 17 bin metrekare alana kurulan ve içerisinde Su Bitkileri, Gül, Osmanlı, Renk ve Koku, Kaya, Üç Boyutlu Bitkiler, Açık Tohumlu Bitkiler, Zen ve Japon bahçeleri bulunan Botanik Bahçesi, yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra gelin ve damat adaylarının da en gözde mekanı haline geldi.

STÜDYODAN FARKSIZ

Türkiye’nin ve dünyanın floralarında bulunan bitkilerin canlı koleksiyonunu oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Botanik Bahçesi, doğal stüdyo görünümü ve eşsiz bitki familyasıyla evlenecek çiftlerin yoğun ilgisini görüyor.

Düğün öncesi dış çekim fotoğrafları için gelinlik ve damatlıkları ile Botanik Bahçesi’ne gelen çiftler, birbirinden renkli çiçeklerin arasında hayatlarının en önemli anlarını unutulmaz hale getiriyor.

İHA



