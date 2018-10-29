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Doğal taşlardan kişiye özel takı üretimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 11:45 | Son Güncelleme

Konya'da jeoloji mühendislerince doğadan toplanan kuvars, opal ve kalsedon gibi taşlar, SÜKOP Eğitim ve Uygulama atölyelerinde, müşterilerin istediği modele uygun tasarımla işlenerek özel üretim kolye, küpe, tespih ve süs eşyalarına dönüşüyor - Süstaşı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık: "El işçiliği ile çalışıldığı için ürünlerin her biri özgün ve birbirine benzemiyor. Hem taşın doğasından hem de el işçiliğinden kaynaklı olarak ürünler birbirinden farklı oluyor" - "Projemiz özellikle kadınlar için çok ilginç geliyor. Tasarladıkları veya atölyeden temin ettikleri ürünün diğerlerinden farklı olması onları mutlu ediyor. Sloganımız 'Sadece sende var'"

ANIL KURU - Konya'da, jeoloji mühendislerince doğadan toplanan kuvars, opal ve kalsedon gibi taşlar, SÜKOP Eğitim ve Uygulama atölyelerinde müşterilerin istediği modele uygun tasarımla işlenerek özel üretim kolye, küpe, tespih ve süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Konya'nın Taşkent ve Doğanhisar ile Karaman'ın Ermenek ilçelerinde bulunan atölyelerde, yarı değerli taşlar işlenerek takı yapılıyor.

Atölyelerde agat, mavi ve kahve kalsedon, krizopras, jasper, opal, obsidyen ve kristal kuvars ametist, dumanlı kuvars, peridotit gibi taşlar, temizleme, kesme, dilimleme, şekillendirme, aşındırma ve parlatma aşamalarından geçirilerek standart veya kişiye özel üretimlerle kullanıcıların beğenisine sunuluyor.

SÜKOP projesinin koordinatörlüğünü yapan, Selçuk Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Süstaşı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerde bileklik, kolye, küpe, yüzük ve broş gibi takılarla tespih, anahtarlık, tambur taşı, spa taşı, isimlik, biblo gibi masa üstü süs eşyaları ürettiklerini söyledi.

- Taşı getir, takıyı götür

Vatandaşların doğadan buldukları yarı değerli taşları atölyeye getirerek, tarif ettikleri takılara sahip olabildiklerini anlatan Arık, şöyle devam etti:

"Vatandaşların istedikleri süs eşyası ve takı tasarımlarını atölye imkanları dahilinde gerçekleştirebiliyoruz. Onların önerileri doğrultusunda üretim gerçekleştirdiğimizde, istedikleri takı veya süs eşyasını kendileri üretmiş gibi oluyor. El işçiliği ile çalışıldığı için ürünlerin her biri özgün ve birbirine benzemiyor. Hem taşın doğasından hem de el işçiliğinden kaynaklı olarak ürünler birbirinden farklı oluyor."

Tasarımlarının daha çok kadınlardan ilgi gördüğünü dile getiren Arık, "Projemiz özellikle kadınlar için çok ilginç geliyor. Tasarladıkları veya atölyeden temin ettikleri ürünün diğerlerinden farklı olması onları mutlu ediyor. Sloganımız 'Sadece sende var.' Buraya gelen herkes kendisine yakın olduğunu düşündüğü bir takıyı bulabiliyor." diye konuştu.

- Tespihin yeri ayrı

Arık, erkeklerin ise daha çok tespih tasarımlarına ilgi duyduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda birçok kişi tespih koleksiyonu yapıyor. Koleksiyon yapan kişiler ellerinde değişik taşlardan, farklı boyut ve biçimlerde tespihler bulunduruyorlar. Tespih için gerekli bilye ürünlerinde çapı 6 milimetreden 16 milimetreye kadar ürün çıkarabiliyoruz. Bazıları özel tasarım iri taneli tespih tercih ediliyor. 14-16 milimetre gibi çok iri taneli, bizim 'efe' veya 'külhan' tespihi olarak tanımladığımız, bilekte tutulan tespihler de talep edilebiliyor. Elimizde hazır temin ettiğimiz tespihler de var. İsteyen onları alabiliyor. İsteyen de dilediği taştan, istediği biçimde tespihi hazırlatıyor. Malzememiz yarı değerli taşlar olduğu için, tıpkı diğer takı ürünlerinde olduğu gibi tespih taneleri de genellikle birbirinden farklı oluyor. Tespihin tane boyutu, imamesi, ara bölmeleri, kırbacı ve püskülü farklı olabiliyor. Kişiye özel tespihler üretebiliyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Konya opal SÜKOP takı tespih

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