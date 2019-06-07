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Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 11:18 | Son Güncelleme

Bursa’nın bitki örtüsü zengin yaylarında otlayan hayvanların sütüyle yapılan doğal peynirden almak isteyenler sıraya giriyor.Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar zengin bitki örtüsünde otlattıkları hayvanlarından sağdıkları sütlerle doğal peynir üretiyor.

Bursa’nın bitki örtüsü zengin yaylarında otlayan hayvanların sütüyle yapılan doğal peynirden almak isteyenler sıraya giriyor.
Keles ilçesinin Sorgun köyünde yaşayan vatandaşlar zengin bitki örtüsünde otlattıkları hayvanlarından sağdıkları sütlerle doğal peynir üretiyor. Doğal peynirler o kadar lezzetli oluyor ki bir çok ilden peynir almak için bu köye geliyor. Mevsimine göre inek ve keçi sütünün karışımıyla peynir üreten Sorgun köylülerin peynirleri anında tükeniyor. Sınırlı sayıda üretilen bu lezzetli ve doğal peynirden almak isteyenler önceden sipariş vermek zorunda kalıyor. Köylünün işlettiği mandırada 140 kilo inek sütünden 18 kilo peynir elde edilirken, 70 kilo koyun sütünden ise 18 kilo peynir meydana çıkıyor. Üretilen bu peynirler 1 yıl boyunca soğuk hava depolarında olgunlaşmak için bekletilip müşterilere satılıyor.
Sorgun Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hüseyin Yavuz, "Köyümüzde yaylalarda otlayan hayvanlardan elde ettiğimiz sütleri köyümüzün mandırasında işleyerek peynir yapıyoruz. İki çeşit peynir üretiyoruz; inek ve koyun peyniri. Bu peynirleri 1 yıl beklettikten sonra olgunlaşınca satıyoruz. Vatandaşlar büyük rağbet gösteriyor" dedi.
Sorgun Köyü Derneği Başkanı Muharrem Ulutaş, "Mandıramız 4 dağ ilçesinde bulunan tek köy mandırası. 69 yıldır peynir üretiyoruz. Burada organik peynir imalatı yapıyoruz. Türkiye’nin her vilayetine buradan peynir gidiyor. Peynirimiz organik, tadı ve lezzeti mükemmel olduğu için çok tercih ediliyor. Diğer illerden köyümüze peynir almak için gelenler var" şeklinde konuştu.

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar

Doğal üretilen bu peynirden alabilmek için bir çok ilden geliyorlar
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