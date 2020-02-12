Doğal yaşam fotoğrafları: Dövüşen metro fareleri halk jürisi ödülünü kazandı

Küçücük siyah farelerin platformlarda, rayların arasında fırıl fırıl dolaşıp yiyecek aramasına Londra'da metroyla yolculuk yapan herkes aşinadır. Sam Rowley bu küçük yeraltı kemirgenleriyle öyle büyülenmişti ki, onları fotoğraflayabilmek, istediği kareyi yakalayabilmek için bir haftasını metroda geçirdi. Sonunda bir gece iki küçük yaratığın yerdeki bir küçük yiyecek parçasını kapabilmek için boğuştuğu anı ölümsüzleştirdi. Sabrı ve emeği ona Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı, LUMIX Halk Jürisi Ödülü'nü kazandırdı. Geçtiğimiz Ekim ayında ödülleri verilen dünyaca ünlü uluslararası Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafçısı yarışmasında ödül almayan fotoğraflar yarışmayı izleyen halkın oylarına sunuldu ve "geri kalanların en iyisi"ni seçmeleri istendi. Sam Rowley'in çektiği "İstasyonda kavga" başlıklı metro fareleri karesi halk jürisinden 28 bin oy alarak bu kategoride birinciliğe hak kazandı. Bu fotoğraf için gecelerce karanlık metroda kaldığı bir yana bir de en mükemmel açıyı yakalayabilmek için saatlerce karnının üzerinde yerde yatarak beklemişti.

Sam'in varlığından rahatsız olmayan iki küçük fare önce ayrı ayrı yiyecek ararlarken birden aynı lokmayı görmüşler ve kavgaya tutuşmuşlardı. İşte Sam saniyeler süren o anı yakalamayı başardı. "Bu fotoğrafı yakalamak büyük şanstı fakat bir yandan da beş gündür platformda yerde yatarak bekledim. Bir noktada böyle bir şey olması büyük ihtimaldi" diyor. Londra'lı fotoğrafçı şu anda Bristol'de BBC'nin doğa tarihi fimleri bölümünde çalışıyor. Kentlerdeki doğal yaşamı fotoğraflamayı tutkuyla seven Sam, insanlar olarak aramızda yaşayan bu hayvanlarla bir bağımız olduğuna inanıyor. Bir yandan da onların hayatta kalma mücadelesine hayranlık duyuyor: "Bu fareleri alalım. Yeraltında doğuyor ve ömürleri boyunca güneşi görmeden, çimeni hissetmeden karanlık dehlizlerde koşturup duruyorlar. Bir kaç ay ya da bir iki yıl içinde de ölüyorlar. Sayıları çok ama kaynaklar az, onun için bir kırıntı için bile mücadele etmek zorunda kalıyorlar." Yılın Doğal Yaşam Fotoğrafı yarışmasını Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi düzenliyor.