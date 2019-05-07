Doğal yaşam parkı sakinlerine organik yem

Ormanya'nın muhteşem bir doğal yaşam alanı olduğunu dile getiren Büyükakın, "Buradaki birinci önceliğimiz çocuklarımız. Çocuklarımızın doğayla iç içe yaşaması için tasarlanmış bir alan. Çocuklarla birlikte aileleri de buraya gelsinler, aslında bütün toplumumuz insanlarımız burada doğayla unutmuş olduğu bağları tekrar yenilesin. Burası doğanın dengesini bozmamanın öğrenildiği bir alan. Doğayla birlikte nasıl yaşanması gerektiğini öğrendikleri bir alan. Çok özel bir tasarım. Şu ana kadar yaklaşık 6 milyon ziyaretçimiz oldu. Aynı zamanda karavan kamp alanları ve çadır alanları da var." ifadesini kullandı.

- "Avrupa'da bu ölçekte bir örneği yok"

Ormanya'nın kendi iç döngüsü olan bir alan olduğuna işaret eden Büyüakın, şunları söyledi:

"100 dönümlük bir alanda buradaki yaklaşık 73 türdeki 800'ün üzerindeki hayvana bakmak için gerekli olan üretimin de önemli kısmı sağlanıyor. Kendi iç döngüsünü kurabilen bir yapı tasarlandı. Bu anlamıyla gerçekten Türkiye'de bir eğilim de bununla başlayacak diye düşünüyoruz. Yine Kocaeli örnek olacak. Doğal yaşam alanımız başka şehirlere de örnek teşkil edecek, hatta dünyaya teşkil edecek. Tüm Türkiye'yi, dünyayı buraya ziyaret etmeye davet ediyoruz. Avrupa'da bu ölçekte bir örneği yok. Küçük örnekler var. 100 dönümlük bir alan içerisinde buna benzer bir uygulama yok. Burada ihtiyaç duyulan yemin aşağıya yukarı yüzde 60'ını burada yapılan üretimle gerçekleştiriyoruz. Bu da kendi iç döngüsünü sağlamak anlamında son derece önemli. Burada aslında bir taraftan da doğanın içinde üretimle buluşma faaliyeti de gerçekleştiriliyor. Bu da çok kıymetli bir şey."

Büyükakın, hayvanların dışkısından kazanılan gübrenin de tarlalara serildiğini ve gübre ihtiyacının da bu şekilde karşılandığını belirterek, yetiştirdikleri marul, turp gibi ürünlerin de küçükbaş hayvanların beslenmesinde değerlendirildiğini kaydetti.