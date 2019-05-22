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Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 09:36 | Son Güncelleme

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi lemur yavrusu, bütün dikkatleri üzerinde topluyor.

Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi lemur yavrusu, bütün dikkatleri üzerinde topluyor. Çocuklar, lemurları özellikle de bu yıl dünyaya gelen tek yavruyu hayranlıkla izliyor.
Çiğili ilçesine bağlı Sasalı'da bulunan, Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 425 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda, 138 türden 2 bin 640 civarında hayvan bulunuyor. Fillerden zürafalara, aslanlardan sürüngenlere kadar birçok hayvanın yaşadığı Doğal Yaşam Parkı'nın en yeni üyesi ise bir lemur. 2008 yılında Sasalı'ya geldiklerinde sayıları 6 olan, doğumlarla 14'e yükselen ve dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan halka kuyruklu lemurlardan bu yıl yalnızca biri anne oldu. 2 aylık olan ve sürekli annesinin karnında asılı şekilde duran yavru lemur, üçüncü aydan sonra annesinin sırtına çıkacak. 3 ay boyunca da bu şekilde dolaşacak olan yavru lemur, ardından annesinden bağımsız olarak gezmeye başlayacak. Bakıcıları tarafından muz, kuru meyve ve marul gibi yiyeceklerle beslenen lemurlar, sempatik tavırlarıyla herkesin ilgisini üzerine çekiyor.
DOĞAL YAŞAM PARKI'NDA 50 YENİ CEYLAN
Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, ceylanların da yeni doğum yaptığını belirtti. Afşin, "Şu anda 50 civarında yavru ceylan doğdu. Her ceylan genelde ikiz doğuruyor. Bizim ceylan popülasyonumuz çok iyi. Burada ortam uygunsa ve stres yoksa hayvanlar doğum yapıyor. Bu özellikle kedigillerde de söz konusu. Bu durum Doğal Yaşam Parkı'nın doğal bir ortama sahip olduğunun göstergesi" dedi. Şahin Afşin, lemurlardan şimdilik sadece birinin doğum yaptığını, gelecek günlerde diğerlerinin de doğum yapmasını beklediklerini söyledi.
'YIRTICILAR GÜNDE 6 KİLOGRAM ET YİYOR'
Diyetisyenlerin de aralarında bulunduğu ekip ile birlikte İzmir Doğal Yaşam Parkı sakinlerinin bakımlarını yaptıklarını anlatan Afşin, aslan ve kaplan gibi yırtıcıların beslenme şekillerine dair bilgi verdi. Afşin, "Yırtıcı hayvanlar kırmızı ve beyaz etle besleniyor. Bir gün tavuk verdiğimiz zaman diğer gün kırmızı et veriyoruz. Böylece beslenmesi sürekli kontrol altında tutuluyor. Her biri günlük 6 kilogram et yiyorlar" dedi.
İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın Ramazan Bayramı'nda ziyaretçi rekoru kırması da bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

Doğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı olduDoğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı olduDoğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı olduDoğal Yaşam Parkı'nın sevimli yeni üyesi ilgi odağı oldu

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